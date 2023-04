EN-Kreis: Ausbildungsplatz gefällig? Noch viele Stellen frei

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Im EN-Kreis gibt es noch etwa 220 offene Ausbildungsstellen. So können Sie sich informieren und sich einen Platz sichern.

Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) lädt gemeinsam mit Kooperationspartnern aus der Region für Donnerstag, 20. April, zum 4. Azubi-Speeddating ein. 36 Unternehmen aus Hagen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis sind vor Ort und präsentieren von 11 bis 16 Uhr insgesamt 220 offene Ausbildungsstellen in 50 verschiedenen Berufen – von „A“ wie Augenoptiker bis „Z“ wie Zerspanungsmechaniker.

Veranstaltungsort ist die SIHK-Akademie an der Eugen-Richter-Straße 110 in Hagen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

„Die vorgestellten Berufe bilden die Bandbreite der Ausbildungsmöglichkeiten in Industrie, Handel, Handwerk und weiteren Berufssparten ab“, sagt Sandra Schäfer, SIHK-Teamleiterin Ausbildungsberatung und Bildungsprojekte und betont: „Alle Unternehmen suchen noch Bewerberinnen und Bewerber, die in diesem Jahr ihre Ausbildung beginnen möchten.“ Elisabeth Meßner vom SIHK-Team Passgenaue Besetzung, die das Speeddating federführend organisiert hat, ergänzt: „Deshalb freuen sich die Unternehmen vor allem auf junge Leute, die ihren Schulabschluss bereits absolviert und bislang nicht das Passende gefunden haben, und auf Schulabgänger, die für dieses Jahr noch einen Ausbildungsplatz suchen.“ Sie rät interessierten Besucherinnen und Besuchern, ihre Bewerbungsmappen gleich mitzubringen und betont: „Und keine Angst vor dem ersten Gespräch, der persönliche Eindruck zählt bei vielen Unternehmen mehr als die einzelne Schulnote.“ Und so könne man in 10 Minuten beim Azubi-Speeddating vielleicht schon den gewünschten Ausbildungsplatz finden. Und die teilnehmenden Firmen hätten die Möglichkeit, sich als passendes Ausbildungsunternehmen zu präsentieren.

Eine Liste der teilnehmenden Unternehmen und der angebotenen Ausbildungsberufe – einige davon übrigens auch mit Studium – findet sich unter www.sihk.de/speeddating.

