EN-Kreis: Bereits tausend verkaufte Neun-Euro-Tickets

Wenn der Verkauf der Neun-Euro-Tickets so weiter geht, könnte es bald ruhig am Fahrkarten-Automat werden. (Symbolbild)

Schwelm/Gevelsberg/ Ennepetal. Am Tag des Verkaufsstarts wurden bereits rund tausend der günstigen Fahrkarten erworben. Die VER ist überrascht von der extrem hohen Nachfrage.

Binnen 15 Stunden wurden am Montag bereits rund tausend Neun-Euro-Tickets im Betriebsgebiet der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr verkauft. Das Interesse an dem vergleichsweise sehr günstigen Tickets für den öffentlichen Nahverkehr war sehr groß, dessen war sich auch die VER bewusst.

Mit dieser Nachfrage, bereits am Tag des Verkaufsstarts, hätte das Verkehrsunternehmen jedoch nicht gerechnet. „Es wurden mehrere Hundert Verkäufe erwartet, aber nicht diese Anzahl“, erzählt Sandra Bruns, Pressesprecherin der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr und Bogestra.

Bund als Kostenträger

Das Unternehmen hätte sich mit mehr Personal und Wechselgeld auf den Ansturm vorbereitet. Weitere Verkaufsstellen sind unter anderem Kioske und Vertriebspartner der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr. Im Vorfeld herrschte eine nicht unerhebliche Diskussion über die Rentabilität der Neun-Euro-Tickets für die jeweiligen Verkehrsgesellschaften. Die Kosten für die starke Vergünstigung trägt aber nicht der Kreis, sondern der Bund.

Wie viele Ticketverkäufe im Laufe der ersten Woche noch hinzu kommen, könne der VER noch nicht abschätzen, aber laut der Pressesprecherin wird ein gleichbleibend hohes Niveau erwartet.

Vorrat nicht notwendig

Einige der Käufer haben das Neun-Euro-Ticket bereits für die Monate Juli und August erworben. Das sei selbstverständlich möglich, aber auch nicht notwendig. „Es gibt keine begrenzte Stückzahl, demnach können Kunden die Tickets für die nächsten Monate auch noch in vier oder acht Wochen kaufen“, betont Bruns.

Viele Kunden haben für mehr als eine Person Tickets erworben, so hat ein Käufer bereits am ersten Tag rund 200 Euro in einem Kundencenter gelassen. Daraufhin betont die Pressesprecherin, dass es sehr wichtig sei, die Tickets zu personalisieren, sprich mit dem vollständigen Namen und dem Geburtsdatum zu versehen. Ansonsten hat das Neun-Euro-Ticket keine Gültigkeit. Die Fahrkarte kann auch jederzeit über die App gekauft werden

