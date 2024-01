EN-Kreis: Berufskollegs erwarten Anmeldungen

Das Berufskolleg in Ennepetal lädt am 27. Januar zu einem Informationstag ein.

Ennepetal, Witten, Hattingen Wer im kommenden Schuljahr eines der drei Berufskollegs des EN-Kreises besuchen möchte, kann sich dafür in Kürze anmelden.

Die Berufskollegs in Ennepetal, Hattingen und Witten nehmen vom 26. Januar bis 16. Februar Anmeldungen entgegen. Diese Frist muss unbedingt eingehalten werden. Die Anmeldung sollte online unter www.schueleranmeldung.de erfolgen.

Auf der Internetseite lässt sich der gewünschte Bildungsabschluss auswählen. Das System führt automatisch zu den passenden Berufskollegs und zeigt an, welche Dokumente im Einzelfall benötigt werden. Das Anmeldeformular wird ausgedruckt, unterschrieben und mit den erforderlichen Unterlagen beim jeweiligen Berufskolleg eingereicht.

Vorab organisieren die Schulen für alle Interessierten Informations- und Beratungstage: Das Berufskolleg Ennepetal bietet am Samstag, 27. Januar, von 9 bis 12.30 Uhr die Möglichkeit, sich vor Ort zu informieren. Das Berufskolleg Hattingen lädt an den Mittwochen 24. Januar und 7. Februar jeweils ab 18.30 Uhr zu Infoabenden ein. Am Berufskolleg Witten findet am Freitag, 26. Januar, von 13 bis 17 Uhr ein Informations- und Beratungstag statt. Nähere Informationen liefern die Internetseiten der Berufskollegs.

