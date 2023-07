EN-Kreis: CDU will mit der AfD nichts zu tun haben

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Rechtsextremisten sind deutschlandweit im Umfragehoch. So reagiert die heimische CDU im Ennepe-Ruhr-Kreis auf Friedrich Merz.

Während die AfD im Osten aktuell auf einer Weller der Wahlerfolge und Umfragerekorde reitet, feiern die Rechtsextremen im Ennepe-Ruhr-Kreis ihr zehnjähriges Bestehen an einem geheimen Ort in Ennepetal. Sie wollen offenkundig unter sich bleiben. Eine Sache, die ihre politischen Gegner im Ennepe-Ruhr-Kreis auch nicht ändern möchten. Nachdem das Sommer-Interview von CDU-Parteichef Friedrich Merz hohe Wellen geschlagen hatte, machen die Fraktionsvorsitzenden aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, Ulrich Oberste-Padtberg, und der Stadt Gevelsberg, Hans-Günther Adrian, unmissverständlich deutlich: „Eine Kooperation mit der AfD wird es hier nicht geben!“

Es ist recht exakt zehn Jahre her, seit die AfD im Ennepe-Ruhr-Kreis gegründet wurde – einst als EU-Gegnerschaft. Bereits zur Kommunalwahl 2015 zogen sie in Fraktionsstärke sowohl in den Kreistag als auch in den Rat der Stadt Ennepetal ein. Mit der Flüchtlingskrise zog die Partei vor allem immer mehr Rechtsnationale an, was viele Gründungsmitglieder dazu veranlasste, die Alternative für Deutschland schnell wieder zu verlassen. Eine zweite Generation unter der Federführung des aktuellen Fraktionsvorsitzenden Matthias Renkel übernahm das Ruder der AfD – die auf Angriff schaltete.

Hans-Günther Adrian ist Fraktionsvorsitzender der CDU in Gevelsberg.. Foto: Partei

Bei der vergangenen Kommunalwahl holte die AfD 4,97 Prozent in Gevelsberg, im Kreis 5,35 Prozent – das entspricht zwei, beziehungsweise drei Sitzen. Während die Fraktion in Gevelsberg bald schon wegen interner Querelen keinen Bestand mehr hatte, ist dies im Kreistag anders. Doch in beiden Gremien sind die AfD-Politiker seit Langem vollkommen isoliert. In Gevelsberg hat Einzelmandatsträger Falk Arndt ohnehin kaum Rechte im Vergleich mit den Fraktionen, im Ennepe-Ruhr-Kreis hatten die anderen Parteien kurz auf eine sachorientierte Zusammenarbeit gehofft, diese jedoch nach den ersten Reden des AfD-Fraktions-Chefs begraben.

Haltungen, die unabhängig dessen, was Friedrich Merz sagt, Bestand haben. „Weder gibt es mit dem AfD-Ratsmitglied eine Kooperation, noch wird es eine solche nach der nächsten Wahl geben“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Günther Adrian. Ulrich Oberste-Padtberg, seit einigen Monaten als Nachfolger von Oliver Flüshöh Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten im Kreistag, positioniert sich noch deutlicher gegen die AfD, mit der er seit knapp drei Jahren auf Kreisebene zu tun hat: „Zur Klarstellung: Die AfD ist und bleibt eine rechtsradikale Partei und eine Gefahr für unsere Demokratie und unsere Grundwerte. In Debatten fehlen den Vertretern der AfD oft genug jeglicher Stil und Anstand. Die Partei hat keine Idee wie Politik funktioniert und schon gar keine praktikablen beziehungsweise akzeptablen Ideen und Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit. Wir sind die Europapartei, die AfD ist und bleibt eine nationalistische Partei. Wir lehnen jedwede Zusammenarbeit mit der AfD ab – auch auf kommunaler Ebene.“

Zu den Äußerungen Friedrich Merz’ zu Kooperationen mit der AfD nach den Wahlerfolgen in Ost-Kommunen, wo die Rechtsradikalen nun einen Bürgermeister und einen Landrat stellen, macht Oberste-Padtberg klar: „Die Beschlusslage der CDU gilt. Das hat Friedrich Merz nach dem Sommerinterview heute auch noch einmal klargestellt. Nichts verbindet uns mit der AfD, die unser Land spaltet und nicht voranbringen wird.“

Ulrich Oberste-Padtberg ist CDU-Fraktionsvorsitzender im Ennepe-Ruhr-Kreis. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Die Rekordumfragewerte der AfD hat aber die CDU natürlich zur Kenntnis genommen, jedoch positioniert sich der CDU-Chef im Kreistag eindeutig: „Dass der Wählerwille respektiert wird, steht außer Frage. Außer Frage steht aber für uns genauso eine Zusammenarbeit vor Ort mit der AfD – diese darf es nicht geben.“

Welche Ergebnisse die Rechtspopulisten in zwei Jahren bei der Kommunalwahl im Ennepe-Ruhr-Kreis erzielen, ist aktuell vollkommen ungewiss. Derweil teilt die AfD EN auf ihrer Homepage mit, dass sie auch in den neun Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises großen Mitgliederzulauf habe und auf Rekordgröße angewachsen sei. Ihr Sommerfest zum zehnjährigen Bestehen feierte die AfD in Ennepetal. Allerdings verriet sie den Ort weder im Vorfeld noch in ihrer Berichterstattung zum Nachgang. Fest steht: Die Partei traf sich nicht erneut im Haus Ennepetal. In der Vergangenheit war es in Ennepetal mehrfach zu Protesten gegen AfD-Veranstaltungen gekommen.

