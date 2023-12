EN-Kreis: Diese Nachtbusse fahren in der Silvesternacht

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal In der Silversternacht sind die Nachtbusse von BOGESTRA und VER unterwegs. Zu diesen Zeiten und auf diesen Strecken fahren sie.

Silvester und Neujahr gilt ein besonderer Fahrplan. Die BOGESTRA, zu der auch die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) gehört, weist darauf hin, dass in der Nacht vom 31. Dezember 2023 auf den 1. Januar 2024 folgende NachtExpress-Linien unterwegs sind:

Bochum

In Bochum starten die NachtExpress-Busse (NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE7 und NE8) und die NachtExpress-Bahnen auf den Linien U35, 306 und 318 zu ihren ersten Fahrten des Jahres 2024 um 1.20 bzw. 1.22 Uhr vom Bochumer Hauptbahnhof. Die NachtExpress-Verbindung NE10 zwischen Bochum, Gelsenkirchen und Buer wird in dieser Nacht um 1.01 Uhr ab Bochum Hbf aufgenommen. Damit auch die Letzten an Neujahr in der Frühe sicher nach Hause kommen, wird bis ca. 6 Uhr gefahren. Für die NachtExpress-Linie NE17 (Ruhr-Universität - Witten) geht es um 1.38 Uhr das erste Mal von der Haltestelle Ruhr-Universität los. Bei der NachtExpress-Linie NE18 (Bochum-Langendreer - Witten) startet die erste Fahrt von Langendreer Nord um 1.12 Uhr.

Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen nehmen die NachtExpress-Busse (NE10, NE11, NE12, NE13 und NE14) gegen 1 Uhr die ersten Fahrten des Jahres 2024 auf und verkehren bis ca. 6 Uhr.

Witten

In Witten geht der NachtExpress NE17 um 1.01 Uhr von der Haltestelle Witten Hbf auf Strecke, der NachtExpress NE18 beginnt um 0.21 Uhr von der Haltestelle Im Esch seine ersten Fahrten des Jahres 2024. Unterwegs sind die Fahrzeuge bis ca. 5.30 bzw. 5 Uhr.

Hattingen / Sprockhövel / Schwelm

Bochum - Hattingen - Sprockhövel – Schwelm (NE4 – BOGESTRA/VER): Für den NE4 geht es für die ersten Fahrten des Jahres 2024 um 1.20 Uhr von Bochum Hbf bzw. 0.48 Uhr von Schwelm Bf los. Zu seiner letzten Fahrt mit Ziel Bochum startet der NE in Schwelm um 3.48 Uhr, mit Ziel Schwelm in Bochum um 5.20 Uhr. In Hattingen Mitte (S) ist der NE4 nach Schwelm in dieser Nacht stündlich von 1.59 bis 5.59 Uhr, nach Bochum fährt der NE4 in dieser Nacht von Hattingen Mitte (S) stündlich von 1.33 bis 4.33 Uhr. Am Haßlinghauser Busbahnhof ist der NE4 nach Schwelm in dieser Nacht stündlich von 2.27 bis 6.27 Uhr, nach Bochum fährt der NE4 in dieser Nacht von Haßlinghausen Busbahnhof stündlich von 1.04 bis 4.04 Uhr.

Letzte Fahrten Silvester

An Silvester orientiert sich der Fahrplan am Sonntagsfahrplan. Letzte Fahrten von Bussen und Bahnen sind an diesem Tag gegen 22 Uhr. Der Fahrplan am Neujahrstag orientiert sich am Sonntagsfahrplan. Auf Strecke gehen die Busse und Bahnen der BOGESTRA dabei in der Regel um ca. 10 Uhr.

Persönliche Verbindungen bereits jetzt abrufbar

Die persönlichen Verbindungen für Silvester und Neujahr können schon jetzt in der elektronischen Fahrplanauskunft abgerufen werden. Information und Tickets für die Reise bietet unsere App „Muttis eTarif“. Sie ist für Android hier erhältlich sowie für iOS hier erhältlich. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr die ServiceNummer 0800 6/50 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen) angerufen werden.

