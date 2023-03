EN-Kreis: Erster Umwelt- und Klimapreis – Bewerbungsstart

Schwelm. Zum ersten Mal vergibt der Ennepe-Ruhr-Kreis in diesem Jahr einen Klima- und Umweltpreis. Auch Teilnehmer aus Schwelm sind dabei.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis vergibt dieses Jahr erstmals einen Klima- und Umweltpreis. Auf Projekte, die in diesem Sinne an Ennepe, Ruhr und Schwelme bedeutsam sind, warten insgesamt bis zu 10.000 Euro. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Preisträger können sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen werden. Die wichtigsten Vergabekriterien: Das Engagement muss freiwillig sein und das vorgeschlagene Projekt im besonderen Maße zum Klima- und Umweltschutz im Ennepe-Ruhr-Kreis beitragen.

Ein Weniger an Energieverbrauch und CO 2 -Ausstoß, an Plastik und Abfall, ein Mehr an Artenvielfalt, an Nachhaltigkeit und bewusstem Umgang mit Ressourcen – für Bewerbungen und Vorschläge gibt es viele Möglichkeiten.

„Wir suchen nach innovativen Ideen für das tägliche Leben, die dem Klimawandel ein Stück entgegenwirken und unsere Umwelt lebenswerter machen“, erklärt Jörg Schuschke von der Unteren Naturschutzbehörde. Ganz bewusst sei dabei entschieden worden, auf enge Vorgaben für die Projekte oder Ideen sowie das Format der Bewerbung zu verzichten.

Mit dem Preis wollen Kreisverwaltung und Kreispolitik den Umweltschutz nachhaltig als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ins Bewusstsein rücken und zum aktiven Engagement anregen. Zukünftig entscheidet eine Jury aus Vertretern aus Politik, Naturschutz und Verwaltung alle zwei Jahre, welche Projekte in einer Feierstunde ausgezeichnet werden.

Bewerbungen und Vorschläge können bis Mittwoch, 17. Mai eingereicht werden. Möglich ist dies per E-Mail (unb@en-kreis.de) oder auf dem Postweg (Ennepe-Ruhr-Kreis, Untere Naturschutzbehörde, Hauptstraße 92, 58332 Schwelm). Informationen liefert die Internetseite der Kreisverwaltung www.en-kreis.de unter dem Stichwort „Umweltpreis“.

Ansprechpartner für Rückfragen ist Jörg Schuschke, 02336 /93 2632 oder per E-Mail an unb@en-kreis.de.

