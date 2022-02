Die Impfung mit dem Proteinimpfstoff Nuvaxovid des US-Pharmaunternehmen Novavax wird ab Sonntag in der stationären Impfstelle des Enepe-Ruhr-Kreises in Ennepetal verimpft (Symbolfoto).

Stationäre Impfstelle EN-Kreis: Impfung mit Novavax startet Sonntag in Ennepetal

Ennepetal. Am Sonntag (27. Februar) beginnt im Ennepe-Ruhr-Kreis die Corona-Schutzimpfung mit Novavax. Geimpft wird nur in der Impfstelle in Ennepetal

Der Ennepe-Ruhr-Kreis erhält Novavax-Impfstoff für etwa 2800 Personen. Diese Information erreichte die Koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCI) der Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag. Bereits ab Sonntag, 27. Februar, können sich die ersten Bürgerinnen und Bürger das Mittel verabreichen lassen. Anlaufpunkt dafür ist im EN-Kreis ausschließlich die stationäre Impfstelle in Ennepetal, niedergelassene Ärzte verfügen noch nicht über diesen Impfstoff.

+++Lesen Sie auch:+++

Ukraine-Krieg: Die Folgen für die Gaspreise im EN-Kreis

So geht es mit der Kulturgemeinde Ennepetal weiter

Wer sich für Novavax entscheidet, muss vorab einen Termin vereinbaren. Möglich ist dies über die Internetseite der Kreisverwaltung www.en-kreis.de (Bereich FAQ Corona/Buchungsportal Impfung). „Wir haben die Zahl der Termine so aufgeteilt und freigeschaltet, dass wir die Vorgaben des Landes für das Priorisieren des Impfstoffes berücksichtigen“, berichtet Jana Ramme, organisatorische Leiterin des Pandemieteams. Das bedeutet: 75 Prozent der Termine sind für Personen vorgesehen, die einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen und dies mit einer Arbeitgeberbescheinigung belegen können. 20 Prozent stehen denjenigen zur Verfügung, denen ein Arzt eine Unverträglichkeit auf mRNA-Impfstoffe attestiert hat. 5 Prozent können ohne Vorgaben und damit an die Allgemeinbevölkerung vergeben werden.

Zweitimpfung nach drei Wochen

„Parallel zur Information der Öffentlichkeit werden wir Pflegeeinrichtungen und -dienste sowie Krankenhäuser und Rettungsdienste gezielt auf das neue Impfangebot hinweisen. Damit verbinden wir natürlich die Hoffnung, Impfskeptiker zu erreichen und die Schutzquote in diesen sensiblen Bereichen im Interesse aller weiter zu erhöhen“, so Ramme. Die Priorisierung ist nach Angaben des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales nicht in Stein gemeißelt: „Sollte absehbar sein, dass Termine nicht entsprechend der vorgegebenen Verteilung nachgefragt werden, können die Kreise und kreisfreien Städte die für eine Personengruppe vorgesehenen Impfstoffmengen auf die übrigen Gruppen aufteilen.“

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Eine Impfung mit Nuvaxovid, so der Name des Impfstoffs, ist nach der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission für Personen ab 18 Jahren möglich, ausgenommen sind allerdings Schwangere und Stillende. Die Grundimmunisierung mit dem Novavax-Impfstoff erfolgt durch zwei Impfungen im Abstand von mindestens drei Wochen.

Wer im Terminportal des Ennepe-Ruhr-Kreises einen Novavax-Impf­termin bucht, dem wird für genau drei Wochen später automatisch ein Zweitimpftermin zur selben Uhrzeit zugeteilt. Beide Termine werden per E-Mail bestätigt, in ihrem Anhang befinden sich auch direkt die benötigten Formulare.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm