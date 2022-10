EN-Kreis: Persönliche Beratungsgespräche im Oktober

Ennepe-Ruhr. Die Betreuungsstelle des EN-Kreises bietet ein Mal im Monat außerhalb des Kreishauses persönliche Gespräche an. Alle Infos hier.

Aufklären über rechtliche Betreuungen und informieren über Vorsorgevollmachten – dies sind zwei von vielen Dienstleistungen, die die Betreuungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises einmal im Monat außerhalb des Schwelmer Kreishauses vor Ort in kreisangehörigen Städten anbietet. Für Oktober planen die Mitarbeiter der Kreisverwaltung persönliche Beratungsgespräche in Ennepetal und Sprockhövel. Wer das Angebot nutzen möchte, muss vorab einen Termin vereinbaren. „Auf diese Weise kann im Vorfeld kurz besprochen werden, um welches Thema es gehen wird und ob unter Umständen Unterlagen mitzubringen sind“, macht Petra Bedow, Leiterin der Betreuungsstelle, deutlich. Ansprechpartner für die notwendige Absprache ist der jeweilige Berater. Wer einen Besuch plant, sollte im Vorfeld zudem fragen, ob ein barrierefreier Zutritt möglich ist.

Das Gespräch mit den Fachleuten kann sich lohnen. Denn: Krankheit, Unfall, Alter oder auch eine seelische Krise bergen das Risiko, seine Angelegenheiten nicht mehr selbstständig regeln zu können. In dieser Situation darf eine andere Person für den Betroffenen nur dann rechtsverbindliche Entscheidungen treffen, wenn sie eine Vollmacht vorlegt oder als Betreuer bestellt ist. „Wer sich im Vorfeld Gedanken macht und Entscheidungen dokumentiert, der kann sich sicher sein, dass die Dinge im Falle des Falles in seinem Sinne weiterlaufen“, so der eindeutige Ratschlag von Bedow. Ein Beispiel: die Vorsorgevollmacht. In ihr sind eine oder mehrere Vertrauenspersonen benannt, die für Betroffene in einem festgelegten Umfang tätig werden dürfen. Die Betreuungsverfügung regelt, wer als gesetzlicher Vertreter eingesetzt werden soll. Auch der Ausschluss bestimmter Personen ist möglich. Und auch mit den Möglichkeiten einer Patientenverfügung sollte man sich mal beschäftigt haben.

„Wir möchten für interessierte Bürger aber auch für ehrenamtliche Betreuer möglichst wohnortnah und zusätzlich zu den Sprechstunden im Schwelmer Kreishaus erreichbar sein“, nennt Bedow die Gründe für das Angebot der Termin-Sprechstunden. Für Fragen ist die Betreuungsstelle im Kreishaus unter 02336/93 2239 erreichbar.

Die Oktober-Termine

•Ennepetal: Mittwoch, 5. Oktober, 10 bis 13 Uhr Caritas, Südstr. 20. Ansprechpartnerin Ulrike Tacke, 02336/93-2660;

•Sprockhövel: Mittwoch, 12. Oktober, 13 bis 16 Uhr Freiwilligenbörse Haßlinghausen, Dorfstr. 13. Ansprechpartnerin Eva Ulrich, 02336/93-2233.

