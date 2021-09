Energieversorgung EN-Kreis: So wenig Stromausfall gibt es fast nirgendwo

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. So wenig Stromausfall wie im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es fast nirgendwo in ganz Deutschland. Das sind die Gründe dafür.

Die Versorgungssicherheit in Deutschland hat sich im Jahr 2020 verbessert – die Zahl der Netzunterbrechungen ist auf einen Tiefstand seit Beginn der Veröffentlichungen durch die Bundesnetzagentur im Jahr 2006 gefallen.

Die Strom- und Gasnetzbetreiber sind verpflichtet, Daten über alle ungeplanten Unterbrechungen, zum Beispiel Stromausfälle, zu melden.

Noch besser sieht es bei der AVU Netz aus: Das Unternehmen meldete im Stromnetz für das Jahr 2020 einen durchschnittlichen Wert von 4,08 Minuten pro Kunde (Vorjahr: 5,06 Minuten). Der Bundesdurchschnitt ist mehr als doppelt so hoch: 10,73 Minuten pro Kunde und Jahr.

Bei Großkunden mit Stromversorgung aus dem Mittelspannungsnetz ist der Unterschied noch größer: Hier gab es statistisch betrachtet eine Unterbrechung von 0,77 Minuten pro Kunde und Jahr. Der Bundesdurchschnittswert liegt bei 8,62 min/a. „Das ist ein wichtiger Faktor für die Industrie in unserer Region“, erklärt AVU-Vorstand Uwe Träris. „Gerade für die produzierenden Betriebe ist jeder noch so geringe Stromausfall eine Störung im Betriebsablauf“, so Träris weiter.

Kontinuierliche Modernisierung

„Die Anforderungen an Verteilnetzbetreiber wie die AVU Netz nehmen zu, weil der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion steigt. Wir bewältigen diese Herausforderung und setzen gleichzeitig unsere kontinuierliche Modernisierung des Strom- und Gasnetzes fort“, erläutert Ralf Holtmann, Geschäftsführer der AVU Netz. Denn auch bei der Gasversorgung gibt es diese sogenannten SAIDI-Werte: Hier verzeichnet AVU Netz für 2020 einen Ausfall von 0,30 Minuten pro Kunde und Jahr. Der Bundeswert liegt bei 1,09 min/a.

Und wenn doch mal etwas passiert, sind bei der AVU Netz außerhalb der normalen Arbeitszeiten 20 Mitarbeiter für die sichere Energie- und Wasserversorgung im Netzgebiet der AVU in Bereitschaft.

Dazu gehört auch die telefonische Störungsannahme unter 02332/73-750 (Gas/Wasser) und 02332/73-770 (Strom).

