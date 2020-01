Was ist Heimat? Je länger man über diese Frage nachdenkt, desto schwieriger, desto differenzierter fällt die Antwort aus. Klar, Heimat hat etwas mit einem Ort zu tun, sicherlich auch mit Verwurzelung. Heimat ist aber auch Gefühl, Heimat ist Geborgenheit, Heimat ist zu Hause. Heimat ist dort, wo sich Menschen gern engagieren – um Traditionen zu wahren, Neues zu schaffen, Dinge zu verbessern, anderen zu helfen oder einfach eine schöne Zeit zu bieten. Das macht jeder aus einer ganz eigenen Motivation und fast alle engagieren sich uneigennützig. Das wollen der Ennepe-Ruhr-Kreis, diese Zeitung und die AVU nun entsprechend würdigen – mit insgesamt 10.000 Euro für die besten Vorschläge zum Heimatpreis, die noch bis Samstag, 15. Februar, eingereicht werden können.

Aus Liebe zur Heimat

Infobox Fünfköpfige Jury entscheidet über die Gewinner Die Jury des Heimatpreises setzte sich aus fünf Personen zusammen, die über die eingereichten Vorschläge befinden. Dieser Jury gehören an: Stephanie Krause (Vorsitzende des Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in NRW), die stellvertretende Landrätin Sabine Kelm-Schmidt (SPD), die stellvertretenden Landräte Walter Faupel (CDU) und Jörg Obereiner (Grüne) sowie Stefan Scherer (Redaktionsleiter der Westfalenpost und Westfälischen Rundschau). Die Preisverleihung findet statt am 23. Juni in den Räumen der Stadtwerke Witten.

„Alle Bürger, Vereine, Initiativen, Verbände aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sowie die neun Städte sind aufgefordert, mögliche Preisträger ins Rennen zu schicken. Am Ende wird eine Jury drei Gewinner wählen. Diese erhalten Förderungen in Höhe von 5.000, 3.000 und 2.000 Euro“, erläutert Landrat Olaf Schade, was hinter der Heimatpreispremiere steckt. Er hofft auf zahlreiche Anregungen und Hinweise auf Institutionen, Vereine, Initiativen aber auch Einzelpersonen mit Sitz im beziehungsweise Zuständigkeiten für den Ennepe-Ruhr-Kreis. Es gelte, Heimat zu bewahren und Zukunft zu gestalten.

D

Heimat-Preis Freisteller Foto: Privat / IKZ

as kann von großen Vereinen, die das Brauchtum in der Stadt pflegen wie des Gevelsberger Kirmesvereins oder der Dachorganisation der Schwelmer Nachbarschaften über Stadtteilverschönerungen, kulturelle Angebote bis hin zu einer außerordentlichen Nachbarschaftshilfe gehen. Zusammengefasst: Jeder, der die Heimat in den neun Städten des Kreises etwas lebenswerter gestaltet, kann vorgeschlagen werden und sich berechtigte Hoffnungen darauf machen, für sein Engagement eine kräftige Finanzspritze zu erhalten.

Die Ausschreibung rückt also bürgerschaftliches Engagement in den Mittelpunkt – eine unverzichtbare Bedingung für den Zusammenhalt der Gesellschaft, die wesentlich zur Identifikation mit der Region beiträgt und wachsende Bedeutung erhält, wenn es darum geht, aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu meistern. „Mit anderen Worten: Bürgerschaftliches Engagement ist für die Zukunftsfähigkeit des Kreises schlicht unverzichtbar. Die gegenseitige Hilfe und Solidarität sind in Bereichen wie Gesundheit, Wohnen, Alter, Umwelt, Kultur und Migration nicht wegzudenken. Und natürlich leisten sie wichtige Beiträge, um Heimat fühlen und erleben zu können“, sagt Andreas Roters, Preisorganisator im Schwelmer Kreishaus.

Vorschläge ausdrücklich erwünscht

Aussichten auf Erfolg haben folglich auch Vorschläge, die sich durch herausragendes ehrenamtliches Engagement auszeichnen. Egal, ob lokales Erbe bewahrt wird, die Identität vor Ort gestärkt oder die Verwurzelung der Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis gefördert wird. „Jeder Vorschlag trägt die Chance in sich, Projekte und Initiativen zum Thema Heimat zu stärken und neue Interessierte zu begeistern und zum Mitmachen zu ermutigen“, ist sich Roters sicher, dass eine solche Auszeichnung Werbung für die Projekte bedeutet.

Die Kreisverwaltung wird alle Einsendungen sichten und einer Jury vorlegen. Die öffentliche und feierliche Preisverleihung ist für Dienstag, 23. Juni, in Witten geplant. Vorschläge können noch bis Samstag, 15. Februar, beim EN-Kreis eingereicht werden. Am einfachsten geht dies über ein Onlineformular auf der Internetseite der Kreisverwaltung (www.en-kreis.de). Ebenfalls möglich ist es, Vorschläge per Post an Ennepe-Ruhr-Kreis, Stichwort ‚Heimatpreis‘, Hauptstraße 92, 58332 Schwelm oder per E-Mail an a.roters@en-kreis.de einzureichen. Neben der Absenderadresse sollte das Schreiben in jedem Fall eine Vorschlagsbegründung enthalten. Ansprechpartner für Rückfragen ist Andreas Roters, 02336/932680.

Vom Land NRW gefördert

Wie andere Heimatpreise in Nordrhein-Westfalen wird auch der Heimatpreis des Ennepe-Ruhr-Kreises vom Land gefördert. Unter dem Namen „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ unterstützt die Landesregierung Kommunen, Vereine und Initiativen. Menschen sollen mit dem Programm für lokale und regionale Besonderheiten begeistert und die positiv gelebte Vielfalt in Nordrhein-Westfalen deutlich sichtbar werden. Ein Element dieses Förderprogramms ist der „Heimat-Preis“. Hier übernimmt die Landesregierung für den Ennepe-Ruhr-Kreis die Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro.