EN-Kreis: Wetterdienst meldet schwere Überschwemmungswarnung

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Durch den enormen Schneefall und nun anhaltenden Regen warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Überschwemmungen im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Der Deutsche Wetterdienst meldet für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis eine schwere Überschwemmungswarnung. Noch bis Freitag, 10. März, gilt somit die Alarmstufe „Mittel“ für das gesamte Kreisgebiet (Info: Alarmstufe „Mittel“ bedeutet, dass es eine mögliche Bedrohung für Leben oder Besitz geben könnte).

Grund für die Unwetterwarnung ist der enorme Schneefall am Mittwoch, 8. März, der bereits seit dem frühen Mittwochabend wieder abtaut. „Bei positiven Temperaturen und andauerndem Regen tritt ein starkes Abtauen der Schneedecke ein. Die Abflussmengen erreichen zwischen 40 und 60 Liter pro Quadratmeter“, teilt der Wetterdienst mit.

Zum abtauenden Schnee kommt außerdem anhaltender Regen hinzu. Noch bis morgen Früh (bislang 6 Uhr) soll es unter anderem in Gevelsberg, Schwelm und Ennepetal regnen. Und auch dann ist kein direktes Ende des Niederschlags in Sicht. Ab etwa 11 Uhr am Vormittag soll erneut Regen einsetzen.

Der Deutsche Wetterdienst fordert Bürgerinnen und Bürger auf, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um mögliche oder potenzielle Risiken und Gefahren zu vermeiden.

