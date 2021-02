EN-Kreis: Zehntausende kostenfreie FFP2-Masken

Ennepe-Ruhr. Land und Bund verteilen im Ennepe-Ruhr-Kreis Zehntausende FFP2-Masken. Wer sie wo bekommt, erfahren Sie hier.

Aktuell laufen auch im Ennepe-Ruhr-Kreis zwei voneinander getrennte Verteilungen von kostenlosen Corona-Schutzmasken an Bedürftige. Sowohl das Land wie auch der Bund haben entsprechende Aktionen gestartet. Anlass für diese Unterstützung einkommensschwacher Bürger ist die deutlich erweiterte Vorgabe, an vielen Orten – unter anderem beim Einkaufen und beim Busfahren – medizinische Masken tragen zu müssen.

Eingebunden sind Kreis- und Stadtverwaltungen in das Verteilen der medizinischen Masken, die die Landesregierung freigegeben hat. „Geliefert wurden uns insgesamt 84.000 Masken. Dabei handelt es sich um medizinische Masken“, so Christian Zittlau von der Abteilung Bevölkerungsschutz der Kreisverwaltung. 20.000 dieser Masken liegen abholbereit in den Regionalstellen des Jobcenters EN in Schwelm, Hattingen, Wetter und Witten sowie in den Zulassungsstellen in Schwelm und Witten.

Apotheken geben zehn Stück aus

Die übrigen 64.000 Stück wurden unter anderem von den Feuerwehren der kreisangehörigen Städte aus dem Corona-Logistikzentrum abgeholt. Sie verteilen sich wie folgt: Breckerfeld 1920, Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm je 5760, Hattingen 10.880, Herdecke 4480, Sprockhövel und Wetter je 5120 und Witten 19.200. An den genannten Orten können die Masken von Bürgern abgeholt werden, die Grundsicherung oder Hartz IV beziehen oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Die Ausgabe erfolgt unbürokratisch, die genaue Anzahl richtet sich nach der jeweiligen Packungsgröße.

Die vom Bund veranlasste kostenlose Verteilung von FFP2-Schutzmasken an Personen, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende beziehen, erfolgt über die Apotheken. Dort können Berechtigte gegen die Vorlage einer Bescheinigung, die sie per Post von der Krankenkasse erhalten, kostenfrei und ohne Eigenbeteiligung zehn Masken abholen.