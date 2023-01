EN-Kreis: „Zorro der Tierwelt“ ist dieses Jahr der Star

Der Gartenschläfer: Sein Name ist „Programm“, da der nachtaktive Nager in Gärten und Parks, aber auch in Weinbergen und Streuobstwiesen vorkommt.

Ennepe-Ruhr. Der „Zorro der Tierwelt“ ist dieses Jahr der Star. Warum der Gartenschläfer so besonders ist und wieso es ein Glück ist, ihn zu beobachten.

Wer einen Gartenschläfer hier bei uns im Ennepe-Ruhr-Kreis sieht, denkt vermutlich unweigerlich an ‚Zorro‘. Der nur um die fünfzehn Zentimeter kleine Bilch, der mit der Haselmaus und dem bekannteren Siebenschläfer eng verwandt ist, trägt eine ‚Maske‘ aus schwarzem Fell, die sich von den Augen bis zu den großen Ohren zieht und an die Augenbinde des filmischen Banditen erinnert. Ansonsten ist der Gartenschläfer, der kürzlich von der Deutschen Wildtierstiftung zum „Wildtier des Jahres 2023“ gewählt wurde, eher unscheinbar weißlich-grau bis braun gefärbt.

Ursprünglich war er in felsenreichen und gut strukturierten Wäldern der Mittelgebirge zuhause, wo er genügend Versteckmöglichkeiten und ausreichend Nahrung fand. Vermutlich auch, weil solche Wälder durch eine intensive Forstwirtschaft lange Zeit selten waren, ist die Zahl der Gartenschläfer in den letzten dreißig Jahren in ganz Europa um etwa fünfzig Prozent zurückgegangen.

An manchen Orten haben Gartenschläfer glücklicherweise in der Nähe der Menschen eine „neue Heimat“ gefunden. Sein Name ist also „Programm“, da er in Gärten und Parks, aber auch in Weinbergen und Streuobstwiesen, vorkommt.

Das Leben im Siedlungsbereich birgt aber auch Gefahren. Offene Regentonnen, Netze um Obststräucher und herumliegender Draht, Giftköder gegen Ratten und Mäuse sowie Hauskatzen können den Tieren dort um Verhängnis werden.

Gartenschläfer zu beobachten, ist allerdings überall schwierig. Nicht nur, weil die kleinen Kerle auch in NRW selten geworden sind. Sondern auch, weil sie meist nur nachts aktiv sind.

Die Tage verbringen Gartenschläfer gut versteckt in Hecken, Baumhöhlen, Spalten an Gemäuern oder auch mal in dem einen oder anderen Vogel-Nistkasten. Ihr buschiger Schwanz, der fast genauso lang wie ihr Körper ist, hilft ihnen, sich beim Klettern festzuhalten und zu balancieren.

Ihr Schwanz kann Gartenschläfer sogar davor retten, gefressen zu werden. Das Gewebe des Schwanzes hat nämlich eine Sollbruchstelle, an der es leicht abreißt. Räuber, wie Eulen und Marder, die einen Gartenschläfer am Schwanz packen, sind vermutlich ziemlich verdutzt, wenn sie, statt „fetter Beute“, nur ein kleines Stück des Tieres erwischen. Der Gartenschläfer nagt dann die freiliegenden Wirbel seines Schwanzes ab, das Ganze verheilt und zurück bleibt ein stummelschwänziger, aber lebender Bilch.

Manchmal dringen Gartenschläfer auch in bewohnte Gebäude vor. Dank ihrer schwieligen Fußsohlen und kräftiger Beine können sie sogar an Hauswänden hochklettern. Hat sich ein Gartenschläfer, zum Beispiel auf dem Dachboden eines Hauses, „häuslich“ eingerichtet, kann es schon mal hoch hergehen. Die Tiere verfügen über viele verschiedene knarrende, keckernde und pfeifende Laute und sind, vor allem in der Paarungszeit durchaus „gesprächig“.

Ab Juni muss sich das Weibchen dann um vier bis sechs Junge kümmern, die sich für etwa sechs Wochen in einem kugelförmigen, gut gepolsterten Nest eng aneinander kuscheln. Jetzt, im Januar, dürfte es aber still in den Quartieren sein.

Da Bilche keinen Blinddarm besitzen, können sie faserreiche Pflanzenkost, wie Blätter und Gräser, schlecht verdauen. Sie sind auf leicht verdauliche Nahrung wie Nektar, Früchte, Samen sowie Insekten und andere kleine Tiere angewiesen. Diese Nahrung ist im Winter rar.

Um die nahrungsarme Zeit zu überbrücken und Energie zu sparen, halten Gartenschläfer bei uns rund sechs Monate eine Art Winterschlaf. Dafür fahren sie ihren Stoffwechsel herunter und senken ihre Körpertemperatur auf erstaunliche -1 Grad Celsius ab.

Insgesamt weiß man aber noch recht wenig über den kleinen „Zorro des Tierreichs“, vor allem, wo er noch überall vorkommt. Sollten Sie einen Gartenschläfer bei sich vermuten, freuen wir uns über eine Meldung.

Helfen können Sie dem kleinen Bilch und seinen Verwandten übrigens mit einem möglichst naturnahen Garten ohne Einsatz von Giften und indem Sie die oben genannten Gefahren, wie offene Regentonnen und Obstnetze, beseitigen.

Auch entsprechende Nistkästen, die man kaufen oder leicht selbst bauen kann, werden gerne angenommen. Dann wird es vielleicht auch für die Bilche ein gutes Jahr.

Ich wünsche Ihnen für 2023 Gesundheit, Zufriedenheit und Zuversicht.

Ihre Britta Kunz

