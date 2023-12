EN: Müllabfuhr verschiebt sich an Weihnachten und Silvester

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Wie in den Abfuhrkalendern und der AHE-App angekündigt, verschieben sich die Abfuhrtermine an Weihnachten. Mehr lesen Sie hier.

Da am Montag, 25. Dezember keine Abholungen der Mülltonnen stattfinden, werden die Abholungen auf Samstag, 23. Dezember, vorverlegt. Ausnahme: Die Abholungen in Breckerfeld werden am Mittwoch, 27. Dezember, nachgeholt. Die regulär stattfindenden Abholungen am Dienstag, 26. Dezember, verschieben sich ab Dienstag jeweils um einen Tag nach hinten. Am Samstag, 30. Dezember, werden deshalb zusätzliche Touren gefahren.

Lesen Sie auch:

Ennepetal: Das Stühlerücken bei Dormakaba geht weiter

Stadt Ennepetal hat Kaufvertrag für „Rosine“ unterschrieben

Gevelsberger Rathaus bleibt bis Ende 2025 Baustelle

Haustiersitterin: „Selbst Fische und Hühner freuen sich“

Auch die Abfuhrtermine an Neujahr verschieben sich. Da am Montag, 1. Januar, keine Abholungen stattfinden, verschieben sich die Abholungen ab Montag jeweils um einen Tag nach hinten. Am Samstag, 6. Januar, werden deshalb zusätzliche Touren gefahren. Die Abfuhrkalender können auf den Internetseiten der Städte und der AHE GmbH www.ahe.de, sowie in der AHE-App für das Mobiltelefon eingesehen werden. Weitere wichtige Informationen zu Verschiebungen von Abfuhrterminen veröffentlicht die AHE auf ihrer Facebook-Seite.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm