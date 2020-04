EN-Südkreis: Gehen und Reden gegen die Corona-Einsamkeit

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Propstei St. Marien hat ein neues Angebot ins Leben gerufen. „Walk und Talk“ soll helfen, die Einsamkeit in der Corona-Zeit zu überwinden.

Das Angebot zum Gespräch beim Spaziergang richtet sich an alle, die in diesen Zeiten mal wieder mit einem Menschen persönlich sprechen möchten. „Walk and Talk“ heißt ein neues Angebot für Menschen in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, das die Propstei St. Marien ins Leben gerufen hat. Los geht es damit im Mai. Übersetzt „Gehen und Reden“ ist es für alle gedacht, die aktuell mal wieder mit einem Menschen persönlich und ohne Leitung dazwischen sprechen möchten.

Denn es gebe neben Telefonaten zwar viele Möglichkeiten für Kommunikation wie etwa in Videokonferenzen mit Kollegen oder Live-Chats mit Freunden oder Familien. „Aber selbst wenn solche Technik genutzt wird, ist es halt nicht das gleiche wie eine echte Begegnung. Und es gibt zig Gründe, warum eine solche echte Begegnung vielleicht nicht möglich ist“, sagt Pastoralreferentin Claudia Buskotte, die das Konzept mit ihrem Pastoralteam-Kollegen Martin Gawel entwickelt hat und das Angebot koordiniert.

Vielleicht würden Familie und Bekannte einfach zu weit weg wohnen, seien nicht mobil – wie auch immer. Mit „Walk and Talk“ könnten Menschen „einfach mal ins Gespräch kommen und wenn es auch nur übers Wetter oder die ausgefallenen Fußballspiele ist, das ist dabei völlig egal“, ergänzt Martin Gawel.

Damit die Hygieneregeln gut eingehalten werden können, sollen die Gespräche draußen bei einem Spaziergang stattfinden. Im vorgeschriebenen Abstand von zwei Metern geht es mit Mitarbeitern der Propstei oder Ehrenamtlichen gemeinsam auf den Weg. „Dabei ist absolut egal, in welchem Tempo und mit wie vielen Pausen man unterwegs ist. Es ist auf jeden Fall auch ein Angebot für Menschen, die vielleicht nicht so gut zu Fuß sind“, betont Claudia Buskotte.

Wer gerne walken und talken möchte, ruft einfach unter der Telefonnummer 02336 / 9242461 an oder schreibt eine Mail an claudia.buskotte@propstei-marien.de. Dann wird ein Termin für einen Spaziergang gefunden und ein Treffpunkt vereinbart.

Noch werden auch weitere Ehrenamtliche gesucht, die bei „Walk and Talk“ mitmachen möchten. Sie können sich unter der gleichen Nummer und Mailadresse melden.