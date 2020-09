EN-Südkreis: Orgelherbst kann trotz Corona stattfinden

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Große Erleichterung bei den Organisatoren: Der 13. Orgelherbst kann trotz Corona stattfinden. Was Besucher jetzt unbedingt beachten müssen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Kirchenmusik sowohl in der Evangelischen als auch in der Katholischen Kirche faktisch zum Erliegen gekommen.

Chorproben finden bis heute nicht statt, und zahlreiche Konzerte wurden abgesagt. Umso erleichterter sind die Organisatoren des 13. Orgelherbstes, dass die Veranstaltungsreihe unter Berücksichtigung der in den einzelnen Kirchen geltenden Hygienekonzepte doch stattfinden kann.

Unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters und der Bürgermeisterinnen der Städte Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm stehen neun Konzerte auf dem Programm:

Sonntag, 13. September 2020, 17 Uhr, Erlöserkirche Gevelsberg (Elberfelder Straße 16), Maestoso, Konzert für Blechbläser und Orgel mit dem BBQ Bergisches Brass Quartett und Gerhardt Marquardt– Orgel;

Dienstag, 15. September 2020, 20 Uhr und Mittwoch, 16. September 2020, 20 Uhr, Herz-Jesu-Kirche Ennepetal-Milspe (Kirchstraße 82), Konzert für Panflöte und Orgel mit Matthias Schlubeck – Panflöte, Ludger Janning – Orgel. Aufgrund der Zuhörerzahlen beim Konzert „Panflöte und Orgel“ bei den vergangenen Orgelherbsten und der derzeit begrenzten Platzzahl in der Kirche findet das Konzert sowohl am Dienstag, 15. September als auch am Mittwoch, 16. September jeweils um 20 Uhr in der Kirche Herz Jesu in Ennepetal statt. Zu beiden Konzerten ist eine Anmeldung notwendig unter E-Mail „Ludger.Janning@t-online.de“ oder Telefon 02332 62167.

Mittwoch, 16. September 2020, 17 Uhr, Christuskirche Schwelm (Kirchplatz 9), Kinderkonzert Peter und der Wolf, Konstanze Pfeiffer – Orgel, Marie Dinger – Sprecherin;

Samstag, 19. September 2020, 19 Uhr, Johanneskirche Ennepetal-Voerde (Lindenstraße 1), Autumn Serenade, Jazz auf der Pfeifenorgel, Lilo Kunkel – Orgel;

Sonntag, 20. September 2020, 17 Uhr, St. Marienkirche Schwelm (Bahnhofstraße 21), Konzert für Violine und Orgel, Alexander Yakoniuk – Violine. Ulrich Isfort – Orgel;

Donnerstag, 24. September 2020, 20 Uhr, Liebfrauenkirche Gevelsberg (Hagener Straße 137), Heitere Orgelmusik und Anekdoten rund um die Orgel, Ludger Janning – Orgel;

Freitag, 25. September 2020, 20 Uhr, Ev. Kirche Ennepetal-Milspe (Kirchstraße 44), Konzert für Querflöte und Orgel, Klaus-Peter Riemer – Querflöte, Torsten Laux – Orgel;

Sonntag, 27. September 2020, 17 Uhr, Christuskirche Schwelm (Kirchplatz 9), „Ich freue mich im Herren“, Konzert für Chor, Orgel und Kammerorchester, Capella Vocale Schwelm, Ein Kammerorchester, Jannik Schröder – Orgel, Leitung: Konstanze Pfeiffer.

Freie Eintritt, Spende erwünscht

Einzelheiten zu den jeweiligen Konzerten sowie zu den mitwirkenden Künstlern gibt es im Internet unter www.orgel-herbst-schwelm-gevelsberg-ennepetal.de.

Dort und in den gedruckten Programmheften weisen die Veranstalter darauf hin, dass der Eintritt bei allen Konzerten frei ist, ein Mund-Nasenschutz aber zwingend erforderlich ist. Sie bitten aber am Ausgang um einen Kostenbeitrag zur Finanzierung der Programmhefte und Plakate.