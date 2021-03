EN-Südkreis: Ostergottesdienste in Kirchen mit Anmeldung

In den katholischen Kirchen werden an Sonn- und Feiertagen wieder Gottesdienste gefeiert. Zu Ostern ist für den Besuch eine Anmeldung nötig.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Zu Ostern werden in den katholischen Kirchen Gottesdienste gefeiert. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich vorher anmelden.

Seit vergangenem Wochenende werden in der katholischen Propstei St. Marien Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal auch wieder Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen gefeiert. Diese waren aufgrund der verschärften Pandemie-Lage seit Weihnachten ausgesetzt und lediglich die weniger frequentierten Werktagsgottesdienste wurden angeboten.

Auch für Ostern stehen die Planungen. „Wir werden wieder auf das bewährte Verfahren der Anmeldung zurückgreifen, damit nicht zu viele Menschen auf einmal in unsere Kirchen kommen“, so Propst Norbert Dudek. Dafür ist seit Montag auf der Homepage unter www.propstei-marien.de das Online-Anmeldeverfahren freigeschaltet.

Anmeldung auch per Telefon

Wer nicht mit der Online-Anmeldung zurechtkommt, kann sich in den Gemeindebüros der Städte melden. In Schwelm unter 02336-2171. In Gevelsberg unter 02332-3525. In Ennepetal unter 02333-71798.

Für die Gottesdienste der kroatischen und italienischen Gemeinde gehen die Anmeldungen über die jeweiligen Büros. Italienische Gemeinde unter 02332-3744 oder E-Mail: italienische.gemeinde.gevelsberg@bistum-essen.de. Kroatische Gemeinde unter 0162-71 31 024.

Weitere Angebote zu Ostern

Neben den Präsenzgottesdiensten möchte die katholische Propsteigemeinde eine Vielzahl an zusätzlichen Angeboten in der Osterzeit machen, um möglichst viele Menschen zu erreichen – auch jene, die nach wie vor nicht die Gottesdienste besuchen können oder wollen. So werden an Ostern mehrere Gottesdienste auf dem YouTube-Kanal übertragen (www.youtube.com/c/PropsteiStMarien).

Darüber hinaus wird mit einem interaktiven Netzgottesdienst an Gründonnerstag geworben, zu dem man sich anmelden kann unter E-Mail: netzgottesdienst.erwachsene@propstei-marien.de

Die Kolpingjugend Voerde hat sich in Kooperation mit der Propstei zwei tolle Aktionen für die Osterzeit ausgedacht: ein interaktiver Kreuzweg von Palmsonntag bis Karfreitag rund um die Kirche St. Johann Baptist in Ennepetal sowie ein Geocaching für Familien an Ostern. Die Pfadfinder Ennepetal laden außerdem zur Lichterfeier an Ostersonntag ein, um 19 Uhr in Herz Jesu.

Die Firmanden der Propstei haben in ihrer Firmvorbereitung einen Kreuzweg in sieben Stationen erstellt. Dabei haben sie den einzelnen Stationen ein Gesicht im „Heute“ verliehen, mit ihren Gedanken und ihren Worten. Zu sehen ab Palmsonntag in allen Kirchen der Pfarrei und auf der Homepage.