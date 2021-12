Endspurt für den Schwelmer Wunschbaum

Schwelm. Wunschbaum im Schwelm-Center: Bis Mittwoch, 22. Dezember ist Weihnachtshilfe für Alte, Kranke, Obdachlose und Tiere noch möglich.

Die Wunschbaumaktion im Schwelm-Center der Firma Staats und Niggemann geht in die letzte Runde und noch hat die Chance, in die Rolle des Christkinds zu schlüpfen und für einen kleinen Geldbetrage riesige Wünsche zu erfüllen. „Wir verlängern die Frist bis zum Mittwoch, 22. Dezember“, sagen Maureen und Gregory Staats, die seit vielen Jahren die caritative Aktion organisieren.

Pünktlich zum 1. Advent stand traditionell der Wunschbaum daher erneut in dem Einkaufszentrum im Herzen der Stadt. Und die Sache funktioniert ganz einfach: Im Baum hängen Engel mit Wünschen der folgenden Einrichtungen: Evangelisches Feierabendhaus Schwelm, Gevelsberger Senioren Service, Tierschutz, Obdachlosenhilfe Wuppertal, Happy Tails Animal Rescue Boldesti, St. Jakobus Altenzentrum Breckerfeld sowie der Internet-Hilfsplattform Steffi-Hilft.org.

Jeder kann zum Christkind werden

„Gerade in diesen schweren Zeiten liegt uns diese Aktion ganz besonders am Herzen! Wir bedanken uns bereits im Voraus im Namen der bedürftigen Menschen und Tiere und hoffen auf eine ebenso große Unterstützung unseres Projektes wie in den vergangenen Jahren“, sagen die beiden Initiatoren und hoffe, dass sich im Endspurt noch viele Leute finden, die für alte und kranken Menschen, Obdachlose und Tiere zum Christkind werden möchten.

