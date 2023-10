Energiewende: Schwelmer Schüler zeigen Experten, wie es geht

Schwelm. Klimawandel und Energiewende: Zwei Schwelmer Schüler zeigen Experten, wie es geht.

Als Deniz Wittenstein und Rasmus Gorschlüter vom Märkischen Gymnasium Schwelm ihre Facharbeiten in der Q1 im Fach Geographie schrieben, rechneten sie sicherlich noch nicht damit, kurze Zeit später mit dem Dr. Hans Riegel-Fachpreis ausgezeichnet zu werden.

ie Ruhr-Universität Bochum (RUB) und die Dr. Hans Riegel-Stiftung verleihen bereits zum 14. Mal die begehrten Fachpreise für besonders gute vorwissenschaftliche Arbeiten an Schüler aus der Region Dortmund und Bochum. Laut der Organisatoren sei das Themenspektrum der eingereichten 42 Schülerarbeiten wieder beachtlich gewesen. Die Experten-Jury der RUB bewertet die Arbeiten nach wissenschaftlichen Kriterien, wobei besonders kreative Themenstellungen sowie ein deutlich erkennbarer praktischer Eigenanteil (z. B. in Form von Experimenten) wichtige Einflussgrößen der Prämierung seien.

Baumaterial zukünftiger Städte

Vor kurzem wurden insgesamt 17 Arbeiten aus den MINT-Fächern Biologie, Chemie, Geographie, Informatik, Mathematik und Physik im gewohnt festlichen Rahmen ausgezeichnet.

Deniz Wittenstein erreichte für seine Facharbeit „Energiesparendes Bauen & Bedingungen für dieses“ in der Sparte Geographie den 2. Platz. In seiner Arbeit beschäftigte er sich mit dem Wärmeinseleffekt und der Verwendung des richtigen Baumaterials zukünftiger Städte. Dazu führte er auch Versuche mit unterschiedlichen Baumaterialien durch.

Photovoltaik auf Schwelmer Dächern

Ramus Gorschlüter folgte ihm auf dem 3. Platz mit seiner Facharbeit über die „Realisierbarkeit von Solarplatten am Raumbeispiel Schwelm“. In seiner Facharbeit untersuchte er Häuser in Schwelmer Wohngebieten auf ihre Eignung für Photovoltaikanlagen. Er erfasste den Befund in einer digitalen Karte mit ArcGIS Online. Zudem stellte er Vergleiche zwischen unterschiedlichen Dachformen und Baujahren der Häuser her.

Auf der Preisverleihung in der Ruhr-Universität Bochum stellten beide ihre Themen erneut vor. Nun können sie sich über eine Trophäe sowie ein Preisgeld von 400 Euro bzw. 200 Euro freuen.

