Bürgerschaftliches Engagement lohnt sich, auch wenn die Lage noch so aussichtslos erscheint. So wie hier: Ein privater Investor, der Wohnungen bauen möchte, ein privates Grundstück, und die Badmintonhalle, die nur in Pacht betrieben wird und die weichen muss. Eine ganz klare Angelegenheit für das Bauamt.

Die Vorlage wäre am Montag im Rathaus voraussichtlich auch unaufgeregt entschieden worden, wenn nicht so viele Menschen gezeigt hätten, dass sie damit nicht einverstanden sind.

Der Abriss der traditionsreichen Halle wird wohl trotzdem nicht zu verhindern sein. Aber es wurde wertvolle Zeit gewonnen und die Betroffenen haben sich Gehör verschafft – und sind auf offene Ohren gestoßen. Die Bürger sind mit dem Versprechen nach Hause gegangen, dass nach einer Lösung für sie gesucht wird.

Ein Teilerfolg, der nicht zu erwarten war. Egal, wie die Angelegenheit ausgeht. Jeder Kampf lohnt sich, denn wer nicht für seine Sache bereit ist, zu kämpfen, der hat von vornherein schon verloren.