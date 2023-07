Das Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises in Ennepetal (Archivfoto). Auch hier können Schülerinnen und Schüler ab kommendem Schuljahr ein vergünstigtes Deutschlandticket beantragen.

Verkehr Ennepe-Ruhr: Günstige Deutschlandtickets an Kreis-Schulen

Ennepe-Ruhr-Kreis. Wer eine Schule des Ennepe-Ruhr-Kreises besucht, kann sich bald über ein günstigeres Deutschlandticket freuen. Das sind die Kosten.

Die Landesregierung möchte Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen ab dem Beginn des Schuljahres 2023/2024 ein vergünstigtes Deutschlandticket für den ÖPNV anstelle des Schokotickets ermöglichen. Die Entscheidung darüber liegt final aber bei den Schulträgern. Das sind unter anderem die Kommunen. In Schwelm und Ennepetal haben die Stadträte vor der Sommerpause bereits zugestimmt, sich daran zu beteiligen. Auch die Stadt Gevelsberg setzt sich mit dem Thema auseinander.

Die Schülerinnen und Schüler, die Schulen in Trägerschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises besuchen, können sich ab August ebenfalls über günstigere Deutschlandtickets freuen. Der Kreistag hat den Weg für das Umstellen des Tickets an den Schulen in Kreisträgerschaft bereits freigemacht. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist Träger von drei Berufskollegs, einer Gesamtschule und zwei Förderschulen.

Für das Jahr 2023 zahlt der Kreis damit nach eigenen Angaben als Schulträger für die 1941 anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs und der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule pro Schüler 628,11 Euro. Zur Erklärung: Wer Anspruch auf Kostenunterstützung durch die jeweilige Kommune bei einer Schüler-Fahrkarte hat, hängt von der Länge des Schulwegs ab, je nach Alter eines Kindes.

Keine Mehrkosten für Kreis

Weil der Ennepe-Ruhr-Kreis zu den Schulträgern zählt, die über dem Referenzwert von 588 Euro pro Jahr und anspruchsberechtigter Schülerin/anspruchsberechtigtem Schüler für die Schoko-Tickets liegen, kann er ohne Kostensteigerung zu den bisherigen Vertragskonditionen das Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler einführen.

Die von den Schülerinnen und Schülern zu zahlenden Eigenanteile in Höhe von 14 Euro (1. Kind), 7 Euro (2. Kind) und 0 Euro (ab 3. Kind) bleiben in gleicher Höhe, wie bisher beim Schoko-Ticket, bestehen. Selbstzahlende Schülerinnen und Schüler, die nicht anspruchsberechtigt sind, können anstelle des Betrags von 49 Euro das Deutschlandticket trotzdem zum Preis von 29 Euro erwerben.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Für die Kommunen Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal entstehen bei Einführung des sogenannten „DeutschlandTickets Schule“ Mehrkosten – für Gevelsberg in Höhe von rund 19.000 Euro pro Jahr, für Ennepetal aufgerundet 22.000 Euro und für Schwelm knapp 8300 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm