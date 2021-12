Der Impfbus des Ennepe Ruhr Kreises ist auch in dieser Woche wieder im Einsatz

Impfen Ennepe-Ruhr: Impfbus hält am Dienstag vor VHS in Gevelsberg

Gevelsberg. Der Impfbus des Ennepe-Ruhr-Kreises macht am Dienstag, 7. Dezember, wieder vor der Volkshochschule Ennepe-Ruhr-Süd Station

Der Impfbus des Ennepe-Ruhr-Kreises macht am Dienstag, 7. Dezember, wieder vor der Volkshochschule Ennepe-Ruhr-Süd Station. Bürgerinnen und Bürger können sich von 9 bis 15 Uhr an der Mittelstraße 88 impfen lassen. In dem Bus steht sowohl mRNA- als auch Vektor-Impfstoff zur Verfügung. Geimpft werden kann jeder ab 12 Jahren.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mitzubringen sind ein Ausweisdokument, falls vorhanden Unterlagen zu Corona-Vorimpfungen und wenn möglich auch der Impfausweis. Für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren gilt zudem:

Lesen Sie auch unseren Corona-Ticker

Zum Impftermin mitzubringen ist in jedem Fall die Einwilligung eines Erziehungsberechtigten. Das Begleiten der Kinder und Jugendlichen wird empfohlen, ist aber nicht vorgegeben. Die Unterlagen können auf der Seite des Ennepe-Ruhr-Kreises herunter geladen werden.

Die weiteren Termine: Montag, 6. Dezember, 9 bis 15 Uhr Stadtgalerie Hammerstraße 9 Witten; Dienstag, 7. Dezember, 9 bis 15 Uhr VHS Mittelstraße 88 Gevelsberg; Donnerstag, 9. Dezember, 12 bis 19 Uhr Innenstadt Schwelm; Freitag, 10. Dezember, 12 bis 19 Uhr Rathausplatz Hattingen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm