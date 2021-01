Ennepe-Ruhr: In 30 von 44 Heimen wurde bereits geimpft

Das Impzentrum soll Anfang Februar an den Start gehen. Unterdessen wurde in 30 von 44 Pflegeheimen geimpft.

Ennepe-Ruhr. 4.400 Impfdosen wurden bereits in den Ennepe-Ruhr-Kreis geliefert - in 30 von 44 Heimen wurde bereits geimpft. Ein Zwischenstand:

Zwölf Tage nach dem Start der Corona-Schutzimpfung im Ennepe-Ruhr-Kreis ist es Zeit für eine Zwischenbilanz: In 30 von 44 Pflegeheimen im Ennepe-Ruhr-Kreis wurden bereits Bewohner und Mitarbeiter geimpft. Wie viele das Angebot angenommen haben, ist noch unklar. Eine von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe zusammengestellte Liste nennt folgende Details: In den 30 Heimen wohnen rund 2.800 Menschen, 2.700 sind dort beschäftigt, für sie wurden rund 4.400 Impfdosen geliefert.

Konkretere Zahlen kann das Gesundheitsamt für den Ennepe-Ruhr-Kreis nicht nennen. Auch die Anfrage unserer Zeitung in dieser Sache wurde vom zuständigen Gesundheitsministerium bisher nicht beantwortet. Astrid Hinterthür, Krisenstabsleiterin und Fachbereichsleiterin Soziales und Gesundheit, zeigt sich dennoch zufrieden mit dem bisherigen Verlauf: „Auch wenn uns dieser statistische Gesamtüberblick aktuell noch fehlt, fällt die faktische Zwischenbilanz zwölf Tage nach dem Startschuss positiv aus. Zum einen können wir an 30 von insgesamt 44 Einrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis einen ersten Haken machen. Zum anderen hat dank des engagierten Einsatzes einer Vielzahl von Beteiligten in den mobilen Teams sowie in den Einrichtungen bisher alles tadellos geklappt."

Mit der Wiederholungsimpfung wird, wie berichtet, am 18. Januar begonnen werden. Den hierfür notwendigen Impfstoff habe das Land aus den ersten Lieferungen zurückgehalten, teilt der Kreis mit. Zwischen dem 18. Januar und 21. Februar erwartet Nordrhein-Westfalen Woche für Woche gut 28.300 Biontech-Impfampullen. „Da inzwischen geklärt ist, dass aus einer Ampulle sechs statt fünf Spritzen gezogen werden können, stehen damit landesweit gut 171.000 Impfdosen zur Verfügung. Um auch hier die notwendige zweite Impfung garantieren zu können, wird zunächst nur die Hälfte der jeweiligen Lieferung an die 53 Kreise und kreisfreien Städte weitergeleitet“, heißt es aus dem Kreishaus.

Auch das Schreiben mit den weiteren Details zur Öffnung der Impfzentren für Über-80-Jährige lässt noch auf sich warten. „Während wir auf die Zeilen aus Düsseldorf noch warten, haben wir mit den kreisangehörigen Städten bereits abgestimmt, dass sie alle Briefe drucken und versenden", berichtet Hinterthür. Bis zum Versand der Briefe ab dem 18. Januar bleibt es dabei: Termine für einen Besuch des Impfzentrums können noch nicht vereinbart werden, auch Wartelisten werden nicht geführt.

Info

Die Heime, in denen geipmft wurde, verteilen sich wie folgt auf die neun Städte: Breckerfeld (1), Ennepetal (2), Gevelsberg (4), Hattingen (4), Herdecke (3), Schwelm (4), Sprockhövel (1), Wetter (5) und Witten (6).