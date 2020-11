Ennepe-Ruhr: Kommentar zum AHE-Restmüllkonzept

Hut ab! Das Konzept macht den Eindruck, als biete es ausschließlich Vorteile: Mehr als 20.000 Tonnen CO2-Ersparnis pro Jahr, deutlich geringere Kosten für die Bürger, Gewerbesteuer, Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Ennepe-Ruhr-Kreis und nicht in Nachbarkommunen. Vor allem aber wäre das ein riesiger Schritt in die Richtung, sich endlich gesetzeskonform zu verhalten.

Denn das Kreislaufwirtschaftsgesetz macht deutlich: Müll darf erst verbrannt werden, wenn alle anderen ökologisch besseren Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Genau das geschieht aber seit fast 20 Jahren mit dem gesamten Restmüll des Kreises, der dafür an Eko-City auch noch Jahr für Jahr Millionenbeträge überweist.

Idee sollte Blaupause sein

Diese ausgesprochen pfiffige Idee, die individuellen Gegebenheiten über zahlreiche Querverbindungen optimal für den eigenen Vorteil, den monetären Vorteil und den für die Umwelt zu nutzen, sollte als Blaupause dienen, nach deren Vorbild sich auch andere derartige Gedanken machen.

Das gilt in besonderem Maße für Eko-City. Anstatt zu versuchen, die Macher im Ennepe-Ruhr-Kreis unter Druck zu setzen, um dieses Konzept zu verhindern, sollten sich die Verantwortlichen viel mehr Gedanken um die Überführung ihres eigenen Geschäftsmodells in die Gegenwart machen. Das will der Gesetzgeber nämlich eigentlich abschaffen.