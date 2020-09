Ennepe-Ruhr-Kreis: 268.000 sind zur Wahl aufgerufen

Schwelm. Live-Ticker dieser Zeitung startet am Sonntag ab 10 Uhr. Bürgermeister, Stadtrat, Landrat, Kreistag, Ruhrparlament werden gewählt

Fünf Wahlzettel, auf denen die rund 268.000 Wahlberechtigten im Ennepe-Ruhr-Kreis, am Sonntag fünf Kreuze machen dürfen, bedeuten für die Teams in den Wahllokalen der neun kreisangehörigen Städte einen wahren Auszählmarathon.

Gewählt werden Landrat und Kreistag, Bürgermeister und die Räte der Städte sowie die Vertreter der RVR-Verbandsversammlung. Die Wahllokale öffnen am 13. September um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr.

Danach werden die Wahlurnen geöffnet und die Stimmen ausgezählt. Dies erfolgt überall in der vorgegebenen Reihenfolge, sie lautet Landratswahl, Kreistagswahl, Bürgermeisterwahl, Wahl der Räte und zum Abschluss Wahl des Ruhrparlaments. Die Auszählungen für alle Wahlen im Ennepe-Ruhr-Kreis können am Sonntag ab 18 Uhr auf der Internetseite der Kreisverwaltung (www.en-kreis.de) verfolgt werden. Der dafür notwendige Link wird nach Schließung der Wahllokale veröffentlicht. Nutzer von iPhones können darüber hinaus die App „VoteManager“ installieren und den Wahlausgang dort beobachten. Für Android-Geräte steht die App bundesweit in diesem Jahr nicht zum Download zur Verfügung. Wer sie allerdings noch installiert hat, kann sie nutzen.

Am Sonntag, 13. September 2020, sind wir ab 10 Uhr mit einem Live-Ticker zur Wahl in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal auf wp.de/schwelm am Start.