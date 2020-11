Ennepe-Ruhr-Kreis: 40 neue Stellen für Corona-Arbeit

Schwelm. Der Ennepe-Ruhr-Kreis schafft 40 neue Stellen für die Corona-Arbeit. Die neue Kräfte unterstützen die Kontaktermittlung von positiv Getesteten

In die in der letzten Woche von den Mitarbeitern des Ausländeramtes verlassenen Büros im Schwelmer Kreishaus ziehen seit Anfang dieser Woche Zug um Zug Beschäftigte ein, die als Kontaktermittler von coronapositiv Getesteten im Einsatz sind.

Corona: 40 Stellen ausgeschrieben

Um diese Aufgabe bewältigen zu können, hat die Kreisverwaltung insgesamt 40 Stellen ausgeschrieben, die sehr zeitnah nach und nach besetzt werden. Zusammen mit Beschäftigen aus anderen Fachbereichen der Kreisverwaltung erhalten die neuen Mitarbeiter eine Schulung und steigen anschließend in die vorrangige Aufgabe des Verfolgens von Kontakten ein. Mit ihrer Tätigkeit entlasten sie die Ärztinnen und Hygieneinspektoren des Gesundheitsamtes. „Der Umzug des Ausländeramtes in die Rheinische Straße zum jetzigen Zeitpunkt ist ein glücklicher Umstand. Er versetzt uns in die Lage, den Kontaktermittlern die Räume geben zu können, die sie dringend benötigen“, macht Astrid Hinterthür, Leiterin des Krisenstabes, deutlich.

Die Kehrseite: Bis auf Weiteres wird es damit bei der Raumnot im Hauptgebäude der Kreisverwaltung bleiben. Zu anderen Umzügen und Entzerrungen bereits vorhandener Sachgebiete und Abteilungen wird es zumindest vorerst nicht kommen können.