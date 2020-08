Ennepe-Ruhr-Kreis: Das ändert sich für Busfahrgäste

Ennepe-Ruhr. Busfahrgäste im Ennepe-Ruhr-Kreis aufgepasst: Es gibt Änderungen beim Ticketkauf und auch, was die Sitzplätze in den Bussen angeht.

Ab sofort ist es in ersten Bussen der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr sowie in Bussen von Fremdunternehmen, die auf Linien im Ennepe-Ruhr-Kreis unterwegs sind, wieder möglich, Tickets beim Fahrer zu kaufen. Zudem werden in diesen Bussen die Sitz- und Stehplätze unmittelbar hinter dem Fahrerbereich wieder freigegeben.

Möglich machen dies Trennscheiben aus Sicherheitsglas, die im Bereich der Fahrer eingebaut wurden und dort dauerhaft verbleiben sollen. Aktuell gibt es sie bereits in 20 der insgesamt 100 VER-Busse sowie in rund 40 Bussen von Fremdunternehmen. Die Zahl der so ausgerüsteten Fahrzeuge soll in den nächsten Wochen stetig erhöht werden.

Umgebaute Fahrzeuge im Ennepe-Ruhr-Kreis

Die umgebauten Fahrzeuge sind linienunabhängig im gesamten Kreis unterwegs. Erkennbar sind sie durch entsprechende Aufkleber an den hinteren Türen. Wie vor Corona gilt für sie: Einstieg nur vorne. Zeitgleich mit dem Neustart des Ticketverkaufs beim Fahrer wird die VER das Überprüfen der Fahrscheine wieder verstärken.

Für die übrigen Busse gelten weiter folgende Regeln: Kein Ticketverkauf, Einstieg nur hinten und Wegfall der Sitz- und Stehplätze direkt hinter dem Fahrer.

Mit der jetzt gefundenen Trennscheiben-Lösung, die die VER gemeinsam mit den Partnern der Kooperation östliches Ruhrgebiet erarbeitet hat und umsetzt, wollen die Verantwortlichen den Fahrgästen wieder den gewohnten Platz und Service anbieten. Dafür investiert die VER insgesamt 140.000 Euro.

Unabhängig von den baulichen Veränderungen besteht für Fahrgäste sowohl in Fahrzeugen als auch an den Haltestellen Maskenpflicht.

