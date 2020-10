Ennepe-Ruhr-Kreis gibt weitere Corona-Regeln bekannt.

Ennepe-Ruhr. Corona-Regeln des Ennepe-Ruhr-Kreises: Ab Montag sind private Feiern außerhalb privater Räume nur noch bis 25 Teilnehmer zulässig.

In NRW gelten seit diesem Samstag neue Corona-Regeln. Die Änderungen betreffen vor allem sogenannte Hotspots, also Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 35 (Gefährdungsstufe 1) oder 50 (Gefährdungsstufe 2) liegt. Damit ist auch der Ennepe-Ruhr-Kreis betroffen. Im Kreisgebiet liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen derzeit bei 48,44 (Stand Sonntag, 9 Uhr).

Für Regionen mit der „Gefährdungsstufe 1“, also auch den Ennepe-Ruhr-Kreis, gilt ab sofort: Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss auch bei allen Veranstaltungen, Versammlungen und Angeboten gewahrt werden, bei denen die Teilnehmer auf festen Plätzen sitzen. Bislang war dies nicht notwendig, wenn eine Rückverfolgbarkeit aller Teilnehmer sichergestellt wurde, teilt der Kreis mit.

In öffentlichen Außenbereichen, in denen der Mindestabstand regelmäßig unterschritten wird, wie zum Beispiel in stark besuchten Fußgängerzonen, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Welche Bereiche im Ennepe-Ruhr-Kreis dazu zählen, ist noch nicht festgelegt. Der Krisenstab des Kreises wird sich dazu mit den kreisangehörigen Städten abstimmen und die Bereiche dann in seine Allgemeinverfügung aufnehmen, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Außerdem: Veranstaltungen und Versammlungen sowie Kongresse mit mehr als 1.000 Teilnehmern sind verboten. Zuschauer bei Sportveranstaltungen im Innen- und Außenbereich müssen Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Für Teilnehmer an Veranstaltungen, Konzerten, Aufführungen oder Versammlungen in geschlossenen Räumen gilt eine Maskenpflicht – auch am Sitz- oder Stehplatz.

Ab Montag, 19. Oktober, gilt außerdem: Private Feste außerhalb privater Räumlichkeiten sind nur noch mit höchstens 25 Teilnehmern erlaubt. Zudem muss es einen „herausragenden Anlass“ für das Fest geben, wie zum Beispiel eine Hochzeit. Sobald eine Gefährdungsstufe eintritt, müssen Kreise oder kreisfreie Städte eine Allgemeinverfügung erlassen. Der Ennepe-Ruhr-Kreis hatte dies bereits am Donnerstag getan. Damit gelten die neuen Regeln im Kreisgebiet ab sofort.

Die neue Fassung der Corona-Schutzverordnung ist unter www.land.nrw oder www.mags.nrw nachzulesen. Sie ist zunächst bis Ende Oktober gültig.