Schild des Ruhrverbands als Beispiel: Wer das Eis trotzdem betritt, begibt sich in Lebensgefahr. Der Verband warnt davor auch im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Warnung Ennepe-Ruhr-Kreis: Lebensgefahr an Talsperren und Seen

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Wupperverband und Ruhrverband warnen auch für den Ennepe-Ruhr-Kreis vor Lebensgefahr, die aktuell an Talsperren und Seen besteht.

Frostige Temperaturen in den letzten Tagen und Nächten haben dazu geführt, dass sich auf kleineren Talsperren und Seen erste dünne Eisflächen bilden. Wupperverband und Ruhrverband warnen: Eisflächen auf Talsperren dürfen grundsätzlich nicht betreten werden. Das Betreten ist für Mensch und Tier lebensgefährlich und daher strengstens verboten. Durch Hohlräume unter der Eisfläche ist die Gefahr enorm groß, in das Eis einzubrechen. Denn im Gegensatz zu natürlichen Seen haben Talsperren einen schwankenden Wasserstand.

Wenn sich auf einer Talsperre eine Eisfläche bildet, kann bei sinkendem Wasserstand zwischen dem Eis und dem Wasser ein Hohlraum entstehen. Die Gefahr, dass die Eisfläche bricht, ist daher bei Talsperren größer als bei natürlichen Seen mit konstantem Wasserstand.

Um die Bevölkerung auf die Gefahr hinzuweisen, hat der Wupperverband Warnschilder mit Piktogrammen aufgestellt. Die Schilder sind grundsätzlich zu beachten, unabhängig davon, wie großflächig oder dick die Eisschicht auf den Talsperren ist. Wer die Eisflächen dennoch betritt, handelt unverantwortlich und begibt sich selbst in Lebensgefahr. Der Wupperverband appelliert an die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Besonders wichtig ist auch, dass Eltern mit ihren Kindern über diese Gefahr sprechen. Im Rahmen von turnusmäßigen Kontrollfahrten an den Talsperren leisten die Mitarbeiter des Talsperrenbetriebs außerdem Aufklärungsarbeit vor Ort.

Betreten der Eisflächen lebensgefährlich

Auch der Ruhrverband warnt vor Gefahren und Risiken, die an Talsperren und auch Seen lauern. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten der Eisflächen ebenso wie das Schlittschuhlaufen auf den Stauseen und Talsperren lebensgefährlich und verboten ist. Die Gefahr, dass das Eis plötzlich nachgibt, besteht grundsätzlich bei jedem See oder Teich.

„Bei Talsperren und Stauseen ist das Risiko jedoch besonders hoch, da die Eisschicht wegen des schwankenden Wasserspiegels immer wieder aufreißt und nicht vollständig durchfrieren kann. Durch die Risse steigt Wasser empor und bildet eine neue, dünnere Eisschicht, die bei Belastung natürlich leicht wieder brechen kann.“

Falls Sie doch einbrechen: Nicht in Panik geraten und Ruhe bewahren. Machen Sie auf sich aufmerksam, indem Sie um Hilfe rufen. Vermeiden Sie wildes Gestikulieren. Halten Sie sich am Rand der Bruchstelle fest. Bewegen Sie sich langsam Richtung Ufer vor. Für Helfer gilt grundsätzlich: Über die Telefonnummer 112 der Feuerwehr oder die Telefonnummer der Polizei 110 kann Hilfe angefordert werden. Gehen Sie nicht zu nah an den Unfallort.

