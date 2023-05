Gastronomie-Betrieb auf der Mittelstraße in Gevelsberg. Beschäftigte in der Gastronomie und Hotellerie können sich nun über mehr Lohn freuen.

Gewerkschaft Ennepe-Ruhr-Kreis: Mehr Lohn in Gastronomie und Hotellerie

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Wer im Ennepe-Ruhr-Kreis im Restaurant, Hotel oder Café arbeitet, bekommt mehr fürs Portemonnaie.

„Nicht die Kasse am Tresen wird voller, sondern diesmal das private Portemonnaie von Kellnern, Köchinnen & Co. Profitieren wird auch, wer demnächst wieder im Biergarten jobbt. Denn unter 12,94 Euro pro Stunde sollte dann in der Gastronomie keiner mehr nach Hause gehen. Das ist das neue Gastro-Lohnlimit“, sagt Isabell Mura von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten.

Die Geschäftsführerin der NGG Südwestfalen verweist dabei auf die aktuelle Lohnerhöhung im Mai, die die Gewerkschaft für das Hotel- und Gaststättengewerbe erreicht hat. Sie gelte für alle Betriebe, die im nordrhein-westfälischen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) organisiert sind.

„Damit ist gleichzeitig aber auch die ‚Lohn-Latte‘ gelegt, an der sich alle Gastro-Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis orientieren sollten“, so Isabell Mura. Insgesamt arbeiten im Ennepe-Ruhr-Kreis 3970 Beschäftigte im Gastgewerbe – von der Restaurantküche bis zum Service, von der Hotelbar bis zur Rezeption. Und das in rund 480 Betrieben – vom Hotel bis zum Restaurant, vom Café bis zum Biergarten. Die NGG Südwestfalen beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur.

„Wer die Ausbildung in der Küche oder im Service absolviert hat und in Vollzeit arbeitet, verdient als Berufsstarter jetzt 2441 Euro im Monat – und damit 83 Euro mehr als bislang“, so NGG-Geschäftsführerin Mura.

Mai-Lohn kontrollieren

Erfahrene Fachkräfte hätten sogar 92 Euro mehr in der Tasche und somit 2711 Euro am Monatsende auf dem Konto. „Selbst angelernte Köche oder Kellnerinnen mit längerer Betriebszugehörigkeit gehen ab jetzt mit einem Monatslohn von 2362 Euro nach Hause. Wer in der Gastronomie arbeitet, sollte unbedingt den Mai-Lohn checken“, sagt Isabell Mura.

„Insgesamt hat die NGG für Gastro-Beschäftigte im Ennepe-Ruhr-Kreis seit dem vergangenen Jahr einen echten ‚Lohn-Booster‘ herausgeholt. Übrigens sucht die Branche nach wie vor händeringend fittes Personal. Und wer den Tariflohn nicht bezahlt, dürfte Schwierigkeiten haben, seine Leute zu halten“, sagt NGG-Geschäftsführerin Isabell Mura. Sie kündigte für das nächste Jahr eine neue Tarifrunde an, in der sich die Gastro-Beschäftigten im Ennepe-Ruhr-Kreis „stark aufstellen“ sollten.

Wer das zusätzliche Geld, das die NGG für die Beschäftigten am Tariftisch herausgeholt hat, nicht bekomme, dem rät Mura zu einem Anruf bei der Gastro-Hotline der NGG (bis 20 Uhr geschaltet) unter 040/ 380 13 - 255. Für eine direkte Lohn-Beratung können sich Beschäftigte auch vor Ort an die NGG Südwestfalen wenden unter 02331/ 14 02 80 oder per E-Mail an: region.suedwestfalen@ngg.net.

