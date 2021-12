Ennepe-Ruhr-Kreis: „Mikroabenteuer“ vor Haustür erleben

Ennepe-Ruhr. Ennepe-Ruhr-Kreis: Wer seinen Urlaub zu Hause verbringen und seine Heimat ganz neu erleben möchte, der sollte dieses Buch lesen.

Inspirationen und ganz besondere Ideen: Wer seinen Urlaub zu Hause verbringen und seine Heimat neu erleben möchte, der sollte einen Blick in das Buch „Mikroabenteuer“ werfen. Auf 156 Seiten finden sich Tipps für Wanderungen, Radtouren, Wassersport und Familienausflüge. Die Touristikexperten der EN-Agentur geben zudem Hinweise zur Ausrüstung, teilen Rezepte für die Brotdose und informieren über den richtigen Umgang mit der Natur.

Sophie Jütte ist neben Marie Nehles maßgeblich für das Buch verantwortlich und hat die vielen Ausflugstipps und Möglichkeiten, seine Freizeit besonders zu verbringen, für die EN-Agentur aufgeschrieben. Der Titel des Buches ist auch Programm: „Mikoabenteuer sind kleine Wagnisse, die spannend sind, günstig und dazu auch noch einfach“, erklärt die Autorin. Dazu seien sie für jedermann geeignet. Sophie Jütte nennt auch ein Beispiel: „Gehen Sie einfach los, an jeder Kreuzung werfen Sie eine Münze und entscheiden dadurch, welchen Weg Sie einschlagen.“ Man weiß nicht, wo man herauskommt und erleben die Natur auf eine ganz neue Weise. Laufe eine Bus- oder S-Bahnlinie ab, gehe barfuß, mache eine Nachtwanderung bei Vollmond, mache eine Stadtführung in Deiner Stadt: Ideen sind viele in dem Buch aufgelistet. Einfach, aber doch besonders.

Münze werfen, barfuß gehen

Die Tourismusförderin sagt: „Die Corona-Pandemie hat die Tourismusbranche stark getroffen. Mit unserem Buch wollen wir den Ennepe-Ruhr-Kreis als Freizeitregion bekannter machen und zugleich die Heimatgefühle der Einwohnerinnen und Einwohner wecken.“ Die letzten zwei doch sehr irregulären Jahren hätten der Tourismusbranche zu schaffen gemacht. In Zeiten wie diesen gelte es einmal mehr, neu zu denken. Der Trend Mikroabenteuer biete hier viele Chancen. „Nicht nur während des eingeschränkten Alltagstrotts eines Lockdowns, sondern auch um Heimatgefühle wieder aufkeimen zu lassen – alles unter Einbindung der lokalen Akteure und mit großer Wertschätzung für all das, was der Ennepe-Ruhr-Kreis zu bieten hat“, erklärt Sophie Jütte.

„Dein Mikroabenteuer im Ennepe-Ruhr-Kreis" erscheint mit einer Auflage von 1000 Exemplaren und kann ab sofort gekauft werden. Das Buch ist für 14,99 Euro im Buchhandel sowie im Webshop der EN-Agentur erhältlich unter www.en-agentur.de. Sponsoren sind die AVU und AHE.

Mal kurz aus dem Alltag ausbrechen beim Drachen steigen lassen mit der Familie, auf dem Fahrrad zwischen Nord- und Südkreis oder während einer Wildkräutertour – im Kreisgebiet lassen sich viele sogenannte „Mikroabenteuer“ erleben. Das einzige, was man benötige, sei ein Rucksack mit Proviant und das passende Schuhwerk. Wer sich bisher noch nicht so auf Wanderstrecken begeben hat, für den hält das Buch ebenfalls ein paar Ratschläge rund um die beste Verpflegung und die passende Ausrüstung bereit. Ein Kapitel beschäftigt sich mit Online-Plattformen und den passenden Apps für das Smartphone, um eine Wanderung zu unterstützen.

Wichtig sei auch der Aspekt der Nachhaltigkeit. Alles, was man für die Mikroabenteuer benötigt, gebe es bereits. Man müsse es nur nutzen. Viele von den Ausflugs-Ideen hat Sophie Jütte schon selbst ausprobiert, aber längst nicht alle, dafür seien es einfach zu viele. Auch deshalb ist sie sicher, dass für jeden etwas dabei ist – in jeder der neun Städte im Kreis.

