Ennepe-Ruhr-Kreis: Müllabfuhr verschiebt sich

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Feiertage stehen vor der Tür, weshalb sich die Müllabfuhr-Termine im Ennepe-Ruhr-Kreis verschieben.

Wie bereits in den Abfuhrkalendern der Städte des Ennepe-Ruhr-Kreises und in der AHE-APP angekündigt, verschieben sich die Abfuhrtermine an Weihnachten.

Da am Montag, 26. Dezember 2022 keine Abholungen stattfinden, verschieben sich die Abholungen ab Montag jeweils um einen Tag nach hinten. Am Samstag, 31. Dezember 2022 werden deshalb Touren gefahren. Die Abfuhrkalender können auf den Internetseiten der Städte und der AHE GmbH www.ahe.de, sowie in der AHE-App für das Mobiltelefon eingesehen werden.

Weitere wichtige Informationen zu Verschiebungen von Abfuhrterminen veröffentlicht die AHE auf Ihrer Facebook-Seite.

