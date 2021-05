Zwei Busse der VER auf dem Betriebsgelände. Das Unternehmen hat seine Fahrzeiten passend zum Unterricht an den Schulen angepasst.

Corona Ennepe-Ruhr-Kreis: VER passt Angebot dem Schulbeginn an

Ennepe-Ruhr. Im Ennepe-Ruhr-Kreis gehen vielen Schüler ab Montag wieder in den Präsenzunterricht. Die VER hat ihre Busfahrzeiten entsprechend angepasst.

Große Teile der Schülerschaft gehen am Montag, 10. Mai, im Ennepe-Ruhr-Kreis gehen wieder in den Präsenzunterricht (Wechselunterricht). Aus diesem Grund wird die VER ihr Verkehrsangebot erneut an die Gegebenheiten anpassen.

Die VER verkehrt ab Montag, 10. Mai 2021, nach vollständigem Schulfahrplan. Die nach den Sommerferien eingerichteten Corona-Verstärkerfahrten werden ebenfalls wieder mit ins Fahrplanangebot aufgenommen.

Die Fahrten auf den Nacht-Express-Linien 1 und 4 werden nicht durchgeführt. Der Betrieb auf der Linie 552 endet weiterhin freitags, samstags und vor Wochenfeiertagen um 23.48 Uhr an der Haltestelle „Gevelsberg Lusebrink“.

Alle Fahrmöglichkeiten werden für die VER-Kunden in der elektronischen Fahrplanauskunft oder in der VER-App aufgeführt. Einsatzwagenfahrpläne zu den einzelnen Schulstandorten sind auf der VER-Homepage sind unter www.ver-kehr.de zu finden.

