Ennepe-Ruhr: Trennscheiben in allen VER-Bussen

Ennepetal. Fahrgäste können wieder vorne einsteigen. Alle Busse der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr wurden mit einer Sicherheits-Trennscheibe ausgestattet.

Zum Schutz der Busfahrer vor einer möglichen Infektion durften Fahrgäste seit dem Frühjahr 2020 nicht mehr die vorderen Türen der Busse zum Einstieg nutzen. Damit verbunden war der Wegfall des Ticketverkaufs beim Fahrer. Außerdem konnten mehrere Sitz- und Stehplätze vorne nicht genutzt werden. Das Zusammenlegen von Einstieg und Ausstieg an den hinteren Türen war die Konsequenz.

Lösung gefunden

Um den Kapazitätsengpässen entgegenzuwirken und damit dem Infektionsschutz verstärkt nachzukommen, hat die VER mit ihrem Betriebshof in Ennepetal gemeinsam mit den Partnern der Kooperation östliches Ruhrgebiet in den letzten Monaten an einer Lösung gearbeitet und sukzessive alle 98 Busse mit Trennscheiben ausgestattet. Seit Mitte März sind nun alle Fahrzeuge des Verkehrsunternehmens sowie der eingesetzten Fremdunternehmer mit einer Trennscheiben aus Sicherheitsglas im Fahrerbereich ausgestattet. Der Ticketverkauf beim Fahrer ist wieder beim Einstieg vorne möglich. Auch die Sitz- und Stehplätze hinter dem Fahrerbereich dürfen wieder in allen Fahrzeugen genutzt werden. Die Gesamtinvestition für die Installation der Scheiben bei der VER beträgt ca. 140.000 Euro. Die Trennscheiben sollen dauerhaft im Einsatz bleiben.

http://Corona-Check-_Wie_erleben_Sie_die_Pandemie?{esc#231661941}[news]Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH weist darauf hin, dass in den Bussen weiterhin Maskenpflicht besteht. Die Regelung zum Einhalten eines Abstandes von 1,5 Metern findet in den Fahrzeugen des ÖPNV keine Anwendung