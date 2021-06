Ennepe-Ruhr: Warum der Siebenschläfer nichts fürs Wetter kann

Ennepe-Ruhr. Warum die Bauernregeln nicht ganz so ernst genommen werden kann und was den Nager ausmacht beschreibt Britta Kunz, Leiterin der Biologischen Station:

Eine alte Bauernregel besagt „Ist der Siebenschläfer nass, regnet’s ohne Unterlass“. Was, so mag man sich fragen, hat der Siebenschläfer, dieses kleine, niedliche Tierchen, denn mit dem Wetter zu tun?

Nein, es ist keine heimische Version des nordamerikanischen Murmeltiertags, an dem Murmeltiere den weiteren Verlauf des Winters „vorhersagen“ und der bei uns durch den Film ‚Und täglich grüßt das Murmeltier‘ bekannt geworden ist. Die Trefferquote der Murmeltier-Vorhersagen, ist übrigens, kaum überraschend, ziemlich gering.

Unser im EN-Kreis heimischer Siebenschläfer kann genauso wenig etwas für das Wetter, das auf den 27. Juni, den Siebenschläfer-Tag, folgt. Die Bezeichnung des Tages geht auf eine Legende zurück: Sieben Brüder wurden während der Christenverfolgung im 3. Jahrhundert lebendig in einer Felshöhle eingemauert. Dort beteten sie um Schutz und schliefen ein. Ziemlich lange und wohl auch ziemlich fest. Denn erst gut 200 Jahre später wurden sie durch Zufall entdeckt und erwachten unversehrt.

Genauigkeit der Vorhersage

Wo ist nun der Bezug zur Bauernregel? Tatsächlich bildet sich in unseren Breiten Ende Juni/Anfang Juli oft eine Großwetterlage heraus, die über einen längeren Zeitraum stabil bleiben kann. Die Vorhersagegenauigkeit liegt für Mitteldeutschland, laut Deutschem Wetterdienst, bei 60 bis 70 Prozent. Das ist immerhin erheblich mehr, als die Murmeltiere zu bieten haben.

Kleine Wunder der Natur Im Ennepe-Ruhr-Kreis und sogar im eigenen Garten gibt es kleine Wunder. Wir müssen nur die Augen öffnen. Die Leiterin der Biologischen Station im Kreis, Britta Kunz, schreibt in ihrer Kolumne darüber, wie sich die Natur vor unserer Haustür verändert. Sie gibt Garten- und Ausflugstipps. Fragen beantwortet sie gern. Sie erreichen sie per E-Mail (info@biologische-station.de) und schriftlich (Biologische Station im EN-Kreis, Loher Straße 85, 58256 Ennepetal). Viele Tipps und Infos unter www.biologische-station.de

Dass unser heimischer Bilch ebenfalls den Namen Siebenschläfer trägt, hat weder etwas mit der Legende noch mit dem Wetter zu tun. Allerdings kann man durchaus ein paar Parallelen zur Legende ziehen. Auch unser Bilch schläft ziemlich viel. Rund sieben Monate Winterschlaf haben dem knapp zwanzig Zentimeter großen Nager seinen Namen gegeben. Bilche, zu denen auch Gartenschläfer und Haselmaus gehören, werden wegen des langen Winterschlafs auch Schlafmäuse genannt. Um Mäuse handelt es sich allerdings nicht, sondern um Verwandte der Eichhörnchen. Eine gewisse Ähnlichkeit ist durchaus erkennbar. Der buschige Schwanz wird, wie bei den Eichhörnchen auch, genutzt, um das Gleichgewicht zu halten.

Siebenschläfer sind geschickte Kletterer, die selbst Wände erklimmen können. Dabei helfen ihnen gelenkige Zehen und ihre klebrigen Sohlenballen, die wie kleine Saugnäpfe wirken. Eine weitere Parallele zur Legende: Die Tiere schlafen gerne in Höhlen. Baumhöhlen, aber auch ausreichend große Nistkästen oder Rollladenkästen können bezogen werden. Es darf auch mal ein dunkles Eck im Gartenhäuschen oder auf dem Dachboden sein. Denn obwohl ursprünglich Waldtiere, können sie auch in Siedlungen angetroffen werden. Wenn es also einmal auf Ihrem Dachboden poltert und quiekt, ist es möglicherweise ein Siebenschläfer.

Erst in der Dämmerung aktiv

Zu sehen bekommt man die Tiere allerdings selten, denn sie werden erst in der Dämmerung munter. Die großen Knopfaugen sind an die Orientierung im Dunkeln angepasst, vor allem aber sind Gehör- und Geruchssinn sehr gut ausgeprägt. Auch die langen Schnurrhaare und sogenannte Tasthügel am Körper helfen dem Siebenschläfer, sich bei den nächtlichen Ausflügen zurechtzufinden.

Die Tiere sind die meiste Zeit als Einzelgänger unterwegs. Männchen und Weibchen kommen nur zur Paarung im Juni zusammen, ansonsten wird das Revier energisch gegen Artgenossen verteidigt. Vier Wochen nach der Paarung werden die nackten und blinden Jungen geboren und zwei Monate lang vom Weibchen alleine aufgezogen.

Einmal ausgewachsen, futtern Siebenschläfer dann so ziemlich alles, was ihnen vor die Schnauze kommt. Im Herbst wird mit Eicheln und Bucheckern der nötige „Winterspeck“ aufgebaut. Der ist dringend nötig, denn die Tiere können im Winterschlaf bis zu fünfzig Prozent ihres Körpergewichts verlieren. Für den Winterschlaf wird ein möglichst frostfreies Quartier mit Laub und Moos ausgepolstert. Und mit Vorräten versorgt, an denen sich die Tiere nach dem Aufwachen im Frühjahr direkt stärken können. Hat sich ein Siebenschläfer in einem warmen Dachboden eingenistet, kann der Winterschlaf auch kürzer sein als die rund sieben, namengebenden Monate, oder sogar ganz ausfallen.

Aber zurück zum Siebenschläfer-Tag und den Prognosen für den bevorstehenden Sommer. Nach dem regenreichen Mai sehnt sich sicher so mancher nach mehr Sonne und ein bisschen mehr Wärme. Doch egal wie der Sommer werden wird, ob sonnig oder verregnet, warm oder zu warm oder zu kalt, der Siebenschläfer, das kleine Tier, nimmt es, wie es kommt und macht sicherlich das Beste für sich daraus. Tun wir es ihm nach.

Ihre Britta Kunz

