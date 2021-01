Ennepe-Ruhr: Wenn Facebook für die Retter zum Problem wird

Ennepe-Ruhr Polizei und Feuerwehr in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal sind auf Facebook und Co. aktiv. Das hat Vorteile, birgt aber auch Gefahren.

Die Sirene ertönt, es brennt. Keine Minute später spekulieren Nutzer auf Facebook darüber, was wohl passiert sein mag. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr ist das nicht unproblematisch. Auch die Polizei tut sich schwer mit manchen Informationen, die Menschen im Internet verbreiten. So gehen die Einsatzkräfte in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal damit um.

Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis

„Diese Verbreitungen können uns vor Probleme stellen, insbesondere wenn der Polizeieinsatz noch läuft“, sagt Vera Viebahn, Sprecherin der Kreispolizeibehörde, klipp und klar. „Durch das Verbreiten von Details wie Fotos von Einsatzkräften oder Fahrzeugen könnten unter anderem auch Täter gewarnt werden, die mit ihrem Handy das Geschehen verfolgen können.“

Dem könne die Polizei nur mit entsprechenden Veröffentlichungen ihrerseits und dem Appell an den gesunden Menschenverstand entgegenwirken. Die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis ist mit eigenen Kanälen auf Facebook und Twitter vertreten.

Egal ob es um Vermisstenmeldungen geht oder darum, wo Einbrecher wieder zugeschlagen haben – Nutzer können es hier finden. „Anfangs wurden durch uns noch täglich Messstellen des Verkehrsdienstes veröffentlicht, dies wurde durch eine Landesvorgabe jedoch eingestellt“, erklärt Viebahn. „Wir versuchen trotzdem, regelmäßig die Kanäle zu bedienen.“

Die Sozialen Medien unterstützten die Polizei zum großen Teil bei ihren Kernaufgaben wie der Gefahrenabwehr, bei Fahndungen, Kriminal- und Unfallprävention sowie der Personalwerbung. „Wir nutzen Soziale Medien aber auch für unsere Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern“, so Viebahn. „Wir können so ein bisschen Transparenz in die Polizeiarbeit bringen und es schaffen, das Berufsbild des Polizisten positiv darzustellen.“

Feuerwehr Schwelm

Die Feuerwehr Schwelm ist auf Facebook, Instagram und Twitter aktiv. Dort informiert sie teils sehr zeitnah in kurzen Stichpunkten über ihre aktuellen Einsätze, aber auch über Entwicklungen der Corona-Pandemie in Schwelm und über die Arbeit der Feuerwehr an sich. Schwelms Feuerwehrchef Matthias Jansen erklärt, dass zwei seiner Kollegen die Social-Media-Kanäle betreuten.

„Mit Facebook haben wir vor zwei bis drei Jahren angefangen“, so Jansen. „Ein Kamerad hat das damals im Ehrenamt begonnen.“ Heute sei Facebook ein sehr schnelles Medium, dessen Nutzer auch Erwartungen hätten. „Wenn nachts die Sirenen gehen und jemand geweckt wird, informiert derjenige sich sicher auch über Facebook“, sagt der Feuerwehrchef. „Wir haben ein Interesse, da objektiv zu informieren.“ Vor diesem Hintergrund verweist Jansen auch auf die Nina-Warnapp.

„Wir wollen aber auch Spekulationen in den sozialen Medien entgegenwirken“, macht Jansen klar. „Ein Nachteil von Facebook ist mit Sicherheit, dass Dinge verbreitet werden, die falsch sind.“ Ganz schlecht sei auch, wenn Schaulustige durch die Meldungen der Feuerwehr animiert würden, zur Einsatzstelle zu fahren.

Und selbst bei allem Interesse, das mit Hilfe der eigenen Social-Media-Arbeit zu verhindern, muss Matthias Jansen ausdrücklich betonen: „Unsere Hauptaufgabe ist, Menschen zu retten und Feuer zu löschen.“

Feuerwehr Gevelsberg

Die Arbeit der Feuerwehr Gevelsberg in den sozialen Medien befindet sich aktuell noch im Aufbau. „Wir haben mit Instagram angefangen“, erklärt Martin Strikowski, der zur Leitung des vierköpfigen Teams für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Feuerwehr gehört. Über die Feiertage sind auf diesem Kanal erste planmäßige Beiträge erschienen. „Bis auf Weiteres bleiben wir erstmal auf Instagram“, so der 37-Jährige. „Wir wollen dort informieren und Präsenz zeigen.“

Dabei soll es auch um die Werbung neuer Mitglieder gehen. Aktuelle Infos zu Einsätzen sollen laut Strikowski perspektivisch aber auch über den Instagram-Kanal zu erfahren sein.

Spekulationen in sozialen Medien über Brände und Unfälle seien der Feuerwehr nicht egal, wie Strikowski erklärt. „Es ist für uns aber problematisch, dagegen anzugehen. Das ist von der Personalstärke her schwierig“, sagt er. „Wenn wir dagegen angehen wollten, sind wir in Zugzwang, immer schnell und aktuell liefern zu müssen.“ Das sei mit vier Leuten im Moment nicht zu realisieren.

Feuerwehr Ennepetal

Die Feuerwehr Ennepetal ist seit 2015 auf Facebook vertreten und betreut auch Kanäle auf Instagram und Youtube. „Zur Mitgliederwerbung“, wie Frank Schacht, Leiter der Feuerwehr in der Klutertstadt, erklärt. „Über Einsätze berichten wir dort nicht mehr, dafür sind Facebook und Instagram nicht mehr gut, weil die Algorithmen das nur zeitversetzt anzeigen.“

Am Anfang sei in den einschlägigen Facebook-Gruppen viel über aktuelle Feuerwehreinsätze spekuliert worden. „Ich habe dort mehrere Texte dazu geschrieben, warum das schlecht ist“, sagt Frank Schacht. „Es hat sich dann schnell zum Positiven gedreht.“

Auch Schaulustige, die Bilder von Bränden oder Unfällen in sozialen Medien verbreiteten, gebe es in Ennepetal nicht. Am Anfang habe er die Social-Media-Arbeit alleine betrieben, so Schacht. Mittlerweile gebe es dafür ein Team von fünf Kolleginnen und Kollegen.

