Ennepe-Ruhr: Wer hat dieses Fahrzeug schon mal gesehen?

Wem ist der Opel in den letzten Tagen aufgefallen? Die Polizei hat am Montag diese Aufnahme der Überwachungskamera veröffentlicht.

Hagen/Ennepe-Ruhr. Nach einem Juweliergeschäft-Einbruch hat die Polizei ein Foto vom Fluchtauto veröffentlicht. Sie hofft auf Hinweise aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis.

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach einem auffälligen Fahrzeug, dass bei einem Juweliereinbruch am vergangenen Donnerstag in Hagen als Fluchtfahrzeug eingesetzt wurde. Sie hofft dabei auf Hinweise aus der Bevölkerung und hat jetzt ein Foto des Fahrzeuges veröffentlicht.

Die Tat geschah am vergangenen Donnerstag am frühen Morgen. Ziel war ein Juweliergeschäft in der Mittelstraße in der Hagener Innenstadt, in das mehrere, bisher Unbekannte einbrachen. Die Täter verwendeten dabei ein Fluchtfahrzeug, das durch die Überwachungskamera erfasst wurde. Es handelte sich um einen dunklen Opel Kombi (höchstwahrscheinlich Typ Vectra) mit Anhängerkuppel und dem gestohlenen Kennzeichen EN-KP 8887. Das Fahrzeug hat über die gesamte Fahrzeuglänge einen hellen Rallyestreifen. Bei ihrer Flucht haben die Täter einen Poller umgefahren. Der Wagen weist daher im Front- oder Heckbereich eine Beschädigung auf.

Da die Fahndung bisher nicht zur Ermittlung der Täter führte, hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung und hat dazu ein Foto der Überwachungskamera von dem Fluchtfahrzeug veröffentlicht.

Wem ist der Opel in den letzten Tagen aufgefallen bzw. wer kann sachdienliche Angaben zum derzeitigen Verbleib machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Hagen entgegen unter 02331 - 986 2066