Ennepe-Ruhr: Wichtige Tipps für die Grundsteuererklärung

Selbst Verwaltungsprofis bringt die Feststellungserklärung an ihre Grenzen. Das Finanzamt Schwelm hilft.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Finanzamt Schwelm gibt wichtige Tipps für die Grundsteuererklärung. Abgabefrist endet am 31. Januar.

Die Abgabefrist der Feststellungserklärungen zur Neuberechnung der Grundsteuer endet am 31. Januar kommenden Jahres. Markus Rusteberg, Leiter des Finanzamts Schwelm ruft dazu auf, die Feststellungserklärung dennoch zeitnah abzugeben und informiert über die häufigsten Fragen im Finanzamt.

Er gibt praktische Hinweise, worauf die Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Abgabe achten sollten.

Praktische Hinweise

„Die erste Anlaufstelle, um sich mit der Abgabe der Feststellungserklärung vertraut zu machen, ist www.grundsteuer.nrw.de“, sagt Rusteberg. Hier finden Eigentümerinnen und Eigentümer Erklär-Videos, Klick-für-Klick-Anleitungen sowie Check-Listen, die eine Übersicht der benötigten Daten liefern und Hinweise geben, wo diese zu finden sind.

Digital abgeben mit Elster

Die Abgabe der Feststellungserklärung ist über das Online-Finanzamt Elster unter www.elster.de möglich. Ein Vorteil der Abgabe ist die digitale Endkontrolle, die die fertige Erklärung auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft.

Was vielen nicht bewusst ist: Die Abgabe der Feststellungserklärung kann auch über den Elster-Zugang von nahen Angehörigen erfolgen. „Besitzt beispielsweise Ihre Tochter ein Benutzerkonto, können Sie dieses mitnutzen. Auch, wenn Ihre Tochter bereits die eigene Feststellungserklärung über dieses Konto abgegeben hat“, ergänzt er.

Aktenzeichen angeben

Für die Feststellungserklärung wird das Aktenzeichen benötigt. „In dem individuellen Infoschreiben finden Sie die überwiegenden Angaben für Ihre Erklärung“, erklärt Markus Rusteberg. „Auch das Aktenzeichen ist dort zu finden. In der Erklärung ist das die erste Eingabe, die gemacht werden muss. Es ist daher als erstes Aktenzeichen und nicht Steuernummer auszuwählen. Dann kann es ohne Sonderzeichen eingetragen werden.“

Anteil eintragen

Im Hauptvordruck (auch GW-1 genannt) ist in Zeile 11 der Anteil, der zur wirtschaftlichen Einheit gehört, mit Zähler und Nenner einzutragen. „Eigentümerinnen und Eigentümer tragen hier den Anteil ein, zu dem das Flurstück ihrem Grundstück zuzuordnen ist“, erklärt Rusteberg und weiter: „Bei einem Einfamilienhaus gehört meist das gesamte Flurstück zum Grundstück und es ist als Zähler ‚1‘ und als Nenner ‚1‘ anzugeben. Dass das Grundstück zum Beispiel Ehegatten jeweils zur Hälfte gehört, ist erst später bei den Informationen zu den Eigentümern anzugeben.“

Abgabe und Hilfe Vordrucke einfach online ausfüllen und abschicken mit ELSTER: www.elster.de oder elektronisch abgeben über andere Software-Anbieter. Wenn Online-Abgabe nicht möglich ist: Papier-Vordrucke ausfüllen und abgeben: Papier-Vordrucke erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt. Unterstützungsangebot Ausführliche Informationen, Check-Listen, Ausfüllanleitungen für Elster und Erklär-Videos zum Grundsteuerportal: www.grundsteuer.nrw.de Erklär-Videos auf YouTube: www.youtube.com/c/FinanzverwaltungNRW Grundsteuer-Hotline unter 02336/803-1959 (montags bis freitags 9 bis 18 Uhr) Grundsteuerportal (Geodatenportal): www.grundsteuer-geodaten.nrw.de

Bei Eigentumswohnungen ist in der Zeile 11 der Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum einzutragen. Dieser ist zum Beispiel im Kaufvertrag oder in der Teilungserklärung zu finden.

Zu dem Thema ‚Gemarkung und Flurstück‘ hat die Finanzverwaltung unter www.grundsteuer.nrw.de ein ausführliches Erklär-Video zur Verfügung gestellt.

Eigentumswohnungen

„Eigentümerinnen und Eigentümer von Eigentumswohnungen haben uns gefragt, ob in der eigenen Feststellungserklärung auch Angaben zu weiteren Personen erforderlich sind, die eine andere Eigentumswohnung im Haus besitzen“, sagt der Finanzamtsleiter. „Das müssen Sie nicht. Sie tragen nur die Daten zu Ihrem Anteil am Gemeinschaftseigentum und Ihrer eigenen Wohnung und, falls vorhanden, den zugehörigen Garagenstellplatz ein.“

Aufforderung zur Abgabe

„Uns erreichen Anfragen, ob man keine Erklärung abgeben muss, wenn man kein Informationsschreiben erhalten hat“, berichtet Markus Rusteberg. „Grundsätzlich gilt, dass für jeden Grundbesitz eine Erklärung abzugeben ist – unabhängig davon, ob man ein Infoschreiben erhalten hat oder nicht.“

Wer das Informationsschreiben verlegt oder keines erhalten hat, kann im Grundsteuer-Portal der Finanzverwaltung die Daten zu dem jeweiligen Grundstück in Nordrhein-Westfalen abfragen. Das Grundsteuerportal ist unter www.grundsteuer-geodaten.nrw.de erreichbar.

Die Information über die Verpflichtung zur Abgabe der Erklärung erfolgte durch öffentliche Bekanntmachung des Bundesministeriums der Finanzen. Sie steht auch unter www.grundsteuer.nrw.de zur Verfügung.

Grundsteuer-Hotline

Für individuelle Rückfragen zur Grundsteuerreform ist das Finanzamt Schwelm unter 02336/803-1959 (montags bis freitags 9 bis 18 Uhr) erreichbar.

