Ennepetal: 14.000 Euro bei „Rad im Kreis“ gesammelt

Ennepetal/Schwelm. 14.000 Euro haben die Altfrid Fighter aus dem Bistum Essen bei ihrer Aktion „Rad im Kreis“ eingefahren. Das Geld geht nach Schwelm und Ennepetal.

Bedacht mit dem Erlös aus der 24-Stunden-Radrundfahrt werden die Kolpingjugend und DPSG-Pfadfinder in Schwelm und Ennepetal.

Drei Jugenden aus Schwelm und Ennepetal hatten sich zusammengetan, um gemeinsam mit den Altfrid Fightern aus Essen zum Nürburgring zu fahren und bei „Rad am Ring“ teilzunehmen. Jedes Jahr machen die Fighter als eine der größten Gruppen bei der Veranstaltung mit und fahren jedes Mal ansehnliche Summen ein, die komplett der Jugendarbeit zugute kommen.

+++Lesen Sie auch:+++

Ennepetal: „Papa, ich habe gerade eine Frau totgefahren“

Stiftung: Destillerie Habbel und Gerald Asamoah kreieren Gin

Coronabedingt konnte die Veranstaltung am Nürburgring in diesem Jahr nicht stattfinden. Aus Rad am Ring wurde kurzerhand Rad im (Ennepe-Ruhr-)Kreis. 24 Stunden lang waren die Radsportler aus dem Bistum Essen bei „Rad im Kreis“ rund um die Kirche St. Johann Baptist in Ennepetal-Voerde unterwegs.

Nun wurde der symbolische Scheck im Wert von rund 14.000 Euro überreicht. „Von dem Geld soll ein Anhänger angeschafft werden, damit wir bei Ausflügen unser Material einfacher transportieren können“, erklärte Jannis Wegner, Jugendbeauftragter der Propstei St. Marien.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm