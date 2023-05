Ennepetal: 1600 Menschen auf Rollen und Rädern unterwegs

„Auf Rollen und Rädern“ in Ennepetal war in diesem Jahr ein voller Erfolg.

Ennepetal. Die Organisatoren freuen sich über den riesigen Erfolg von „Ennepetal auf Rollen und Rädern“. Hier gibt es die schönsten Fotos der Veranstaltung.

Es fing humorvoll an, denn Horst Baumann, lustiger Busfahrer im Ruhestand, erzählte zwischen all den wartenden Radfahrern: „Ruft einer dem Radfahrer zu: „Hallo, Ihr Schutzblech klappert!“ Der: „Wie bitte?“ – „Ihr Schutzblech klappert!“ Antwort: „Ich kann Sie nicht verstehen, weil mein Schutzblech klappert.“

Die Veranstaltung „Ennepetal auf Rollen und Rädern“ haben die Bürger herbeigesehnt. Das herrliche Wetter im wunderbaren Monat Mai, wo alles frisch grün sprießt im Tal der Ennepe, lockte sage und schreibe 1600 an. „Das ist nicht mehr zu toppen“, freute sich Organisatorin Anke Wippich von der Klutertwelt über den Erfolg.

Das autofreie Tal der L699 wussten am Sonntag von 11 bis 17 Uhr die Bürger zu schätzen: Inliner, Fahrrad- und E-Bike-Begeisterte sowie Roller-Fahrer bot sich in diesem Jahr die Gelegenheit, vom Klutertbad bis zur Ennepetalsperre ungestört zu rollen. „Diese Strecke ist ein wahres Goldstückchen“, schwärmte der begeisterte Radler Karl-Heinz Henkel und preschte los. Aber auch per pedes konnte die Strecke entspannt bewältigt werden.

120 Jahre alte Sperrmauer

Punkt 11 Uhr eröffnete Bürgermeisterin Imke Heymann mit Sven Twork, Geschäftsführer der Klutertwelt, die Veranstaltung. Der Ruhrverband lud zu geführten Rundgängen durch die fast 120 Jahre alte Sperrmauer sowie zu Filmvorführungen ein. Und Räucherfisch gab es dort auch. Imke Heymann wünschte den Teilnehmern eine gute Fahrt und schnipp, wurde das Band zerschnitten und die Strecke war freigegeben. Und dann radelte sie selbst los.

Viel Spaß bei Auf Rollen und Rädern Viel Spaß bei Auf Rollen und Rädern Viele Menschen sind bei Auf Rollen und Rädern in Ennepetal auf den Straßen unterwegs Foto: Angelika Trapp

Am Startpunkt Klutertbad luden ein Segway-Verleih und ein Action-Parcours von Flender Funways zum Ausprobieren ein. Anke Wippich freute sich, dass zahlreiche Akteure vor Ort waren. So gab es eine Fahrradwaschanlage von Cycle Wash und einen Radparcours der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises. Zudem war die Polizei mit einem Infostand zum Thema Fahrradsicherheit vertreten.

Erstmals war der E-Bike-Shop Gevelsberg mit Betreiber Melvin Kraus mit einen Infostand und einer E-Bike-Ausstellung sowie einem E-Bike-Verleih mit von der Partie. Im Sommer werde der E-Bike-Shop ein zweites Geschäft in Ennepetal, gegenüber der Sparkassen-Hauptstelle Milspe, eröffnen. Immer mehr Leute würden aufs Fahrrad umsteigen, so der Techniker vom E-Bike-Shop, Martin Klose. Hauptgrund für den Umstieg von vier auf zwei Räder seien Umwelt, die sportliche Betätigung, die ja der Gesundheit diene und der finanzielle Aspekt, die hohen Benzinkosten. „Ich habe noch nie so viele ältere Leute wie in letzter Zeit gesehen, die Fahrrad fahren wollen, aber mit Unterstützung eines Motors“, so Martin Klose.

Rauschbrillenparcours

Am Stand der Klutertwelt konnte das Glücksrad gedreht werden; am Stand der Stadt Ennepetal gab es Informationen zur Aktion Stadtradeln, die noch bis zum 21. Mai stattfindet. Also: Hinein in die Natur, wo am Wegesrand Wildblumen wie Taubnesseln, Hahnenfuß und Sumpfdotterblumen zu sehen waren. Maria Porsch war mit ihren Kindern Jakob (7), Rahina (11) und Alessia (6) vom Höhendorf über die Ortschaft Burg bis zum Klutertbad unterwegs. „Das lassen wir uns nicht entgehen“, meinte die dreifache Mutter. Nina Däumig wollte bis zur Sperrmauer radeln und dort Räucherfisch essen. Hanna und Roman Kruzycki waren mit ihrem Vierbeiner Cleo unterwegs. Das Sahnehäubchen am Schluss der sportlichen Betätigung war die Grillwurst bei den E-Bike-Freunden Enzo Magliocco und Hans Jürgen Born, die die Majoran-Würstchen extra aus Hückeswagen rangeschleppt hatten.

Acht VdK-Mitglieder um den Vorsitzenden Friedrich Förster und dessen Stellvertreter Jörgen Steinbrink waren mit von der Partie. Dabei war auch wieder das Ehepaar Wittmann-Schmidt (83/80 Jahre) mit dem Tandem. Friedrich Förster (84) meinte fröhlich: „Wir radeln bis zur Staumauer, weiter nach Filde, zum Rüggeberger Bauernmarkt und kehren dort ein, weil das dem CVJM diesmal zugutekommen wird.“

Die VER war mit einem Infosprinter vor Ort; die Funke-Mediengruppe beteiligte sich mit einer Fotoaktion. Die Kreis-Verkehrswacht Ennepe-Ruhr führte u.a. einen Rauschbrillenparcours sowie einen Seh- und Reaktionstest durch. Polizeioberkommissarin Lena Brune war als Radfahrerin auf der Strecke unterwegs.

Geführte Radtouren

Mit ProRad-EN konnten Interessierte an zwei geführten Radtouren, die zum Bauermarkt Rüggeberg und zur Ennepequelle (57 km) gingen, teilnehmen.

Ein Service, den viele begrüßten: Ein kostenfreier Pendelbus fuhr vom Parkplatz der Firma Thun zum Bauernmarkt Rüggeberg. Radfahrer, Wanderer und Skateboarder konnten den Krenzer Hammer und den Biergarten der Burgermühle ansteuern und schmackhafte Magenfüller zu sich nehmen. Der idyllische Biergarten am Klutertbad, wunderschön gestaltet von der Gartenbaufirma Voigt, bot im Rahmen der 50-jährigen Städtepartnerschaft mit Vilvoorde original belgische Pommes und belgische Waffeln an. „Die Waffeln sind ein Gedicht!“, rief Besucherin Andrea Fuchs. An der Sterngolfanlage gab es Eis und Getränke.

Das DRK fuhr die Stecke zur Gefahrenabwehr ab.

Mags (7) und Jannis (11) wollten mit den Twork-Eltern bis zur Sperrmauer radeln, um diese zu besichtigen. Und Liam (5) wurde gefragt, bis wohin er denn geradelt sei. Antwort: „Bis zur Kuchenstation.“

„Das Wetter passt, es sind viele Aussteller hier, gut gelaunte Menschen. Die Stimmung ist hervorragend. Schön, nach diesen Wetterkapriolen der letzten Wochen solch einen herrlichen Tag erwischt zu haben. Ich bin sehr zufrieden, besser geht es nicht“, zog Anke Wippich ein positives Fazit

