Ennepetal: 17-Jähriger stürzt mit Kleinkraftrad

Ennepetal. Bei einem Alleinunfall verletzt sich ein Kleinkraftradfahrer leicht. Er stürzt auf der L699 in Ennepetal auf regennasser Fahrbahn.

Ein 17-jähriger Breckerfelder befuhr mit einem Kleinkraftrad (Simson, Schwalbe) am Freitagabend gegen 18.55 Uhr die in Fahrtrichtung Breckerfeld bergabführende L699 in Ennepetal. In Höhe Burger Berg stürzte der Mofafahrer auf der regennassen und mit leichtem Herbstlaub bedeckten Fahrbahn, verletzte sich dabei leicht und wurde ins Helios Klinikum in Schwelm gebracht. Dort wurde er nach einer ambulanten Behandlung am gleichen Tag wieder entlassen. Bei dem Unfall war kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt.

