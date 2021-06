Ennepetal: 224 Fahrzeuge auf Hagener Straße geblitzt

Ennepetal. Die Polizei führte Donnerstag in den frühen Morgenstunden eine Kontrolle auf der Hagener Straße in Ennepetal durch. Das sind die Ergebnisse:

Zwei Spitzenwerte bis 109 km/h

Die traurige Bilanz: 224 Fahrzeugführer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 km/h. Von diesen befanden sich 22 Geschwindigkeitsübertretungen im Anzeigenbereich, also mehr als 21 km/h zu schnell. Traurige Spitzenreiter waren zwei Fahrer mit gemessenen 107 und 109 km/h. Diese ziehen ein Bußgeld von 280 Euro, 2 Punkten und 2 Monaten Fahrverbot mit sich.

Die Polizei warnt wiederholt: „Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die häufigste Unfallursache bei schweren Verkehrsunfällen. Wer rast, riskiert nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das der Anderen.“ Und sie fordert: „Fahren Sie langsam, halten Sie sich an die örtlichen Geschwindigkeitsvorgaben!“

