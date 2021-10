Ennepetal: 23-Jährige bei E-Scooter-Unfall schwer verletzt

Ennepetal. Bei einem Unfall mit ihrem E-Scooter hat sich eine 23 Jahre alte Ennepetalerin schwere Verletzungen zugezogen.

Beim Unfall mit einem E-Scooter am Donnerstag hat sich eine 23-jährige Ennepetalerin schwer verletzt.

Sie war mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg der Milsper Straße bergauf in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. Auf Höhe einer Grundstücksausfahrt kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 20-jährigen aus Ennepetal, der über den Gehweg in Richtung Fahrstreifen fuhr. Durch die Kollision erlitt die Geschädigte im Verlauf der Unfallaufnahme einen Schock.

Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer verblieb unverletzt.

