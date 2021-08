Ennepetal: 24.000 Wahlbenachrichtigungen sind unterwegs

Eine Kiste voller Wahlbenachrichtigungen. Die Post liefert gerade 24.000 Exemplare davon allein in Ennepetal aus.

Ennepetal. In wenigen Wochen ist Bundestagswahl: Die Post liefert in Ennepetal aktuell 24.000 Wahlbenachrichtigungen aus.

Die Zustellerinnen und Zusteller von Deutsche Post DHL liefern in den nächsten Tagen etwa 24.000 Wahlbenachrichtigungen in Ennepetal zur Bundestagswahl am 26. September aus.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

„Wir haben uns intensiv auf diese Bundestagswahl vorbereitet und sind uns der Verantwortung bewusst“, sagt Niederlassungsleiter Karl-Heinz Behrens von der Deutschen Post.

Lesen Sie auch: Ennepetal: Nach 40 Jahren nie wieder Edelsteinbörse?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm