Ennepetal: 36-Jähriger stiehlt Kopfhörer und flieht

Eine Polizistin im Einsatz: In Ennepetal flüchtet ein 36-Jähriger nach einem Ladendiebstahl. Weit kommt er nicht.

Ennepetal. Ein 36-Jähriger stiehlt in Ennepetal in einem Geschäft ein Ladekabel und einen Kopfhörer und flieht. Weit kam er nicht.

Ein 36-jähriger Düsseldorfer entwendete am Donnerstag gegen 13 Uhr in einem in der Voerder Straße gelegenen Geschäft ein Ladekabel und Kopfhörer.

Nachdem sein Diebstahl einem Mitarbeiter auffiel und die Polizei benachrichtigt wurde, flüchtete der Beschuldigte wenig später ohne Ware auf seinem mitgeführten E-Scooter.

Aufgrund der Personenbeschreibung des Mitarbeiters konnte der Tatverdächtige jedoch kurz darauf im Nahbereich angetroffen und identifiziert werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.

