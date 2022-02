Ennepetal: 61-Jähriger kommt von der Straße ab: 483 gesperrt

Ein Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 483 in Ennepetal.

Ennepetal. Nach einem Unfall auf der B 483 in Ennepetal wurde die Straße am Samstagmorgen in beide Richtung gesperrt.

Ein 61-jähriger Mann aus Hückeswagen befuhr am Samstag gegen 5.10 Uhr mit seinem schwarzen Suzuki die Bundesstraße 483 nach Radevormwald. In Höhe der Einmündung zur Straße Bransel kam er witterungsbedingt von der Fahrbahn ab und verletzt sich dabei leicht.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 483 im Bereich der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt.

