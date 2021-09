Ennepetal: 62-Jährige stürzt mit Pedelec

Ennepetal. Der nächste schwere Sturz mit einem Pedelec. Die Unfälle mit den E-Bikes nehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis zu

Eine 62-jährige Ennepetalerin kam am Samstag um 18.15 Uhr mit ihrem Pedelec in der „Gustav-Bohm-Straße“ aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung zu Fall.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Sie verletzte sich leicht am linken Bein und der linken Hand. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm