Ennepetal: Abfallkalender für 2021 noch erhältlich

Ennepetal Der Abfallkalender der Stadt Ennepetal für das Jahr 2021 ist derzeit noch an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet erhältlich.

Die Stadt hatte den Kalender, der die Müllabfuhrtermine sowie umfassende Informationen rund um das Thema Abfall enthält, für dieses Jahr als Beilage der WAP verteilt. Haushalte, die kein Exemplar erhalten haben, können an den folgenden Abgabestellen noch eines erhalten: Rathaus, Bismarckstraße 21, Bürgerbüro, Voerder Straße 39, Info-Point Busbahnhof, Südstraße 13, Bütt Markt, Büttenberger Straße 26, Tabac & Co. Lomberg, Kölner Straße 311, Rüggeberger Lädchen , Rüggeberger Straße 241, Lotto Schumann. Wilhelmshöher Straße 10, Reisebüro Bülbring, Lindenstraße 19, Verkaufsshop Rahman, Mittelstraße 4, Stop Getränkeshop am Häufgen, Milsper Straße 100, Firma Fischer & Co. OHG, Fritz-Reuter-Straße 24.

Der Abfall- und Entsorgungskalender steht darüber hinaus online auf der Internetseite der Stadt Ennepetal unter www.ennepetal.de zum Herunterladen zur Verfügung.