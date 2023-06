Ennepetal: Achte Auflage der Highland Games steht bevor

Ennepetal. Die achte Auflage der Highland Games Ennepetal stehen bevor. Am 16 und 17. Juni fliegen im Hülsenbecker Tal wieder die Baumstämme durch die Luft.

Die Veranstalter der IG Altenvoerde laden wieder herzlich auf das Gelände an der Musikmuschel ein. Am Freitag, 16. Juni, ist ab 17 Uhr freies Training der teilnehmenden Teams. Am Samstag, 17. Juni, wird die Veranstaltung um 10 Uhr eröffnet. Die Wettkämpfe beginnen um 11 Uhr und enden um 18 Uhr.

In Kilts gekleidete weibliche und männliche Mannschaften von je fünf Teilnehmern messen sich in verschiedenen Disziplinen: Baumstammwurf – Tossing the Caber, Sackschlagen, Seilziehen – Tug-o-War, Fassrollen, Schweinewerfen, Skifahren, Apres Ski und Sackhüpfen. Die Siegermannschaften erhalten nette Sachprämien und einen zünftigen „schottischen“ Siegerpokal.

Bei den Games wird der sportliche Wettkampf durch ein buntes Rahmenprogramm mit schottischen Dudelsackklängen der klanggewaltigen Pipe Band „Sound of Scotland“ abgerundet. Für alle Altersgruppen und Besucher wird Abwechslung und Kurzweil geboten.

Es gibt ein Kinderprogramm rund um die Games mit Hüpfburg, Kinderschminken und mehr. Die Kinder können sich bei den „Mini Games“ untereinander messen. Verschiedene Aussteller bieten vielerlei Interessantes zum Kauf an und für das leibliche Wohl ist an verschiedenen Ständen gesorgt. Am Samstagabend ab 19.30 Uhr gibt es Livemusik in der Musikmuschel mit der Band „Rocking Bow Ties“.

Die Veranstalter nehmen noch unter www.highland-games-ennepetal.de Anmeldungen von Teams entgegen, die sich im sportlichen Wettkampf messen möchten.

