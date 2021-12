Ennepetal: Adventszauber mit Musik, dem Nikolaus und 2G-Plus

Ennepetal. Am Wochenende veranstaltet der Verein „Voerderleben“ seinen Adventszauber mit Buden, Musik, Gottesdienste und mehr. Es gilt die 2G-Plus-Regel.

Die Veranstalter des „Voerder Adventszaubers“ vom Verein „Voerderleben“ stehe in den Startlöchern. Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Dezember, findet der kleine, feine Weihnachtsmarkt rund um die Johanneskirche statt. Es gilt die 2G-Plus-Regel.

Umgesetzt wird diese wie folgt: Für alle Gäste zwischen 3 und 15 Jahren reicht als Nachweis ein negativer Antigen-Schnelltest aus. „Voerderleben“ weist darauf hin, dass das eigens für den Adventszauber eingerichtete Testzentrum im ehemaligen Friseurladen Becker, An der Kirche 13, auf die Durchführung von Kindertests (sanfter Abstrich) spezialisiert sei und dort ausschließlich medizinisches Fachpersonal agiere. Ab 16 Jahren benötigen die Besucher zusätzlich den 2G-Nachweis, also ein Impf-/Genesenenzertifikat in Kombination mit einem Lichtbildausweis. Alle Tests sind 24 Stunden gültig. Um das Ganze zu entzerren, öffnet das Testzentrum bereits am Freitag von 17 bis 20 Uhr.

Eigens eingerichtetes Testzentrum

Die weiteren Öffnungszeiten: Samstag 10 bis 19 Uhr und Sonntag 10 bis 17 Uhr. Der Eingang zum Markt ist direkt nebenan, der Ausgang ist zwischen Gemeindehaus und Gemeindebüro.

+++Lesen Sie auch:+++

Ennepetal: Deponie Jacob darf erweitert werden

Ennepetal: Hotel-Bauherr Arslan bricht sein Wort erneut

Zur Eröffnung des Adventszaubers findet am Samstag um 12 Uhr ein kleiner Gottesdienst statt. Um 14.30 Uhr gibt es die offizielle Eröffnung durch Bürgermeisterin Imke Heymann und die Vorsitzende von „Voerderleben“, Bianca Herberg. Zudem wird die Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld eine Spende übergeben. Um 15 Uhr kommt der Nikolaus und zwischen 19 und 22 Uhr tritt das „Duo Taktlos“ aus Hattingen auf.

Am Sonntag steht ab 11 Uhr zunächst der reguläre Sonntagsgottesdienst auf dem Plan. Um 14 Uhr gibt der Shanty Chor Voerde Ennepetal ein Konzert in der Johanneskirche und um 15 Uhr kommt noch einmal der Nikolaus. Zwischenzeitlich findet die beliebte Weihnachtsbaumauktion statt und zum Abschluss treten von 17 bis 19 Uhr die „Free Voices“ auf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm